حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح النعيمي وآل علي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة السابق ظهر أمس مأدبة الغداء التي أقامها العقيد متقاعد عمر عبدالرحمن البغام النعيمي بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة محمد أحمد رقيط آل علي مدير عام الدائرة الخاصة لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة.

شيوخ وقيادات

كما حضر المأدبة التي أقيمت في صالة الأفراح الكبرى في فندق رأس الخيمة الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن سالم بن محمد القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ مروان بن عبدالملك بن كايد القاسمي والشيخ محمد بن سلطان بن حميد القاسمي إلى جانب عدد من الوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد ورجال الأعمال والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين.

وقدمت إحدى الفرق الحربية فنونها وشلاتها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.