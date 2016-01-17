محمد بن راشد يعزي في وفاة محمد الكتبي

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة الشاب المرحوم محمد سعيد بن منانة الكتبي.

وزار سموه، مساء أمس، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، مجلس عزاء الفقيد في زعبيل، حيث قدم صادق عزائه ومواساته إلى والد الفقيد وأشقائه وأقاربه، راجياً الله عز وجل أن يتغمد المرحوم الشاب بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء، «إنا لله وإنا إليه راجعون».