كلوب: رفضت عرضا لتدريب مانشستر يونايتد في 2013

أتت تصريحات رئيس لجنة الحكام جمال الغندور متضاربة بعد واقعة مباراة الزمالك واتحاد الشرطة التي أثارت جدلا كبيرا.

وحدثت الواقعة بعدما استغل لاعبو الشرطة وجود لاعبي الزمالك في منتصف ملعبهم بعد الاحتفال بهدف لفريقهم في الدقيقة 15، ثم بدأوا اللعب دون انتباه لاعبي الفريق الأبيض وانفرد خالد سطوحي مدافع الشرطة بمرمى الشناوي وسدد الكرة لكن حارس الزمالك تصدى للكرة.

وتواصل FilGoal.com مع الغندور عقب اللعبة وخلال اللقاء ليؤكد "صحة احتساب هدف الشرطة في مرمى الزمالك في حال تسجيله". (اسمع التسجيل الصوتي لتصريحات الغندور من هنا)

وأضاف "الموقف قانوني ولكن كان على حكم المباراة تطبيق روح القانون".

ولكن بعد ذلك، عاد الغندور ليؤكد عدم صحة ما فعله الحكم وليد عبد الرازق من قرار باستمرار اللعب في تصريحات لقنوات (الحياة) و(نايل سبورت).

وقال الغندور: "الحكم أخطئ، واللائحة تنص على وجوب وجود لاعبي الزمالك في منتصف ملعبهم".

وتابع "اللائحة تنص على وجود جميع اللاعبين، والمقصود بها العدد القانوني وهو 7 لاعبين".

وواصل مضيفا "كان يجب إلغاء الهدف لو سجل الشرطة، وأريد أن أشكر أحمد الشناوي حارس الزمالك الذي أنقذ الموقف بالتصدي".