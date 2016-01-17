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حظك اليوم برج الأسد الإثنين 18/1/2015

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حظك اليوم برج الأسد الإثنين 18/1/2015 حظك اليوم برج الأسد الإثنين 18/1/2015

برج الأسد على الصعيد المهني:


>يحاول شخص ما التقليل منك اليوم عدة مرات، وقد ينجح فى زعزعة ثقتك بنفسك، حاول ألا تسمح له بإحباطك فليس هناك سبب لتشك بنفسك ولا تسمح لشخص بأن يعتقد أنك أقل منه أبدًا.

على الصعيد العاطفي:


>شعورك بالإحباط يمتد إلى علاقتك العاطفية، وقد يتحول إلى شعور بالغضب، ابذل جهدًا فى عدم التفاعل مع هذه الحالة ولا تسمح لها بأن تتطور، وكن واعيًا لتصرفاتك وحاول أن تتحلى بالهدوء لأن أى توتر اليوم فى العلاقة قد يحدث فارقًا كبيرًا.

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>إذا كنت تستخدم الكمبيوتر بكثرة فى الآونة الأخيرة قد تعانى اليوم متاعب مع العينين، وبعض الصداع فراجع ضغطك العصبى والتوتر، وتأكد من الحصول على بعض الوقت بعيدًا عن الشاشة واسترخى واترك لعينيك فرصة للراحة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>يومك به القليل من الدراما اليوم لكن بإمكانك أن تخلق منها بعض المرح بالقليل من المرونة والتكيف مع الأوضاع. مهما حدث حافظ على ابتسامتك وحرر نفسك من الطاقة السلبية.

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مصر 365

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