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حظك اليوم برج الجدى الإثنين 18 يناير

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حظك اليوم برج الجدى الإثنين 18 يناير حظك اليوم برج الجدى الإثنين 18 يناير

برج الجدى على الصعيد المهنى


>أوضاعك فى العمل تسير بشكل جيد، خصوصًا أن عزيمتك ورغبتك فى تحقيق النجاح تجعلك تسيطر على كل أزمة تمر بها، حاول فقط أن تعيد ترتيب أوراقك من جديد، وانتبه إلى ما يحاك لك من بعض الحاقدين.

برج الجدى على الصعيد العاطفى


>علاقتك بالحبيب جيدة، فأنت قادر على احتوائه مهما حدث من خلافات، فأنت تُجيد التعامل معه، كما أن علاقتك به دائمًا ما تكون خارج أى خلافات أخرى، فحافظ عليه لأنه دائمًا ما يقدم لك الدعم.

على الصعيد الصحى


>صحتك غير جيدة، خصوصًا أنك فى الفترة الكثيرة تعرضت للكثير من الأزمات المرتبطة بالعائلة، وكنت تبذل مجهود كبير، فعليك فقط أن تحصل على قسط كافِ من النوم، حتى تقدر على التحكم فى أعصابك ومواصلة العمل.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة


>الأوضاع ستتحسن كثيراً، خصوصاً هذه التى تعرضت لأزمات فى الفترة الماضية، وعلى مستوى العائلة فهناك الكثير من الأخبار الجيدة التى تجعلك تشعر بأنك أفضل مما كنت عليه، كن صبورا فقط وتقبل كل ما يأتى لك بصدر رحب.

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مصر 365

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