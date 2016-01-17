حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 18/1/2015

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>الأحداث والجو العام فى العمل ليست فى صالحك اليوم، حاول أن تؤجل أى اجتماعات رئيسية أو قرارات كبيرة لوقت آخر فأنت لست فى أفضل حالاتك، وابق بعيدًا عن أى أذى فهذا هو أفضل تكتيك فى الوقت الحالى.>تريث وفكر جيدًا قبل أن تأخذ أى قرار كبير يخص علاقتك العاطفية فى الوقت الحالي، وتعاون مع شريكك فكل منكما بحاجة للحديث عما فى قلبه، قد تؤثر رؤاك غير التقليدية على علاقة الحب الخاصة بك بطريقة أو بأخرى حاول ألا تنزعج وفكر خارج الصندوق.>اليوم ستكون حالتك الصحية ممتازة، وهذا هو يوم الطاقة العالية بالنسبة لك، يمكنك أن تنخرط فى واحد من الأنشطة البدنية المفضلة لديك والتى تجعلك نشطا مرة أخرى فطاقتك العالية وحالتك الصحية توفر لك أسباب للخروج والنشاط.>لا ينبغى أن تتجاهل نصائح أصدقائك وعائلتك فقط لأنها ليست على هواك، يجب أن تعيد التفكير فيها من جديد وتكون واثقًا بأن هؤلاء الناس يريدون مصلحتك ويحبونك ويعرفونك جيدًا، ويتمنون لو تكون سعيدًا، فماذا تخسر إذا وثقت بهم؟ أعد النظر فى نصائحهم بموضوعية.