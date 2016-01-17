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حظك اليوم برج الحمل الإثنين 18 يناير

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حظك اليوم برج الحمل الإثنين 18 يناير حظك اليوم برج الحمل الإثنين 18 يناير

برج الحمل على الصعيد المهنى


>تواجه بعض التحديات فى الفترة المُقبلة، كن على استعداد للتخطى كل هذه العقبات بسهولة، دون أن يكون لهذا تأثير سيئ عليك فيما بعد، توخى الحذر، وكن منتبه إلى ما يحاك لك من ألاعيب قد تطيح بك من منصبك، انتبه كذلك إلى زملاء العمل.

برج الحمل على الصعيد العاطفى


>الحب سيدق بابك، عليك أن تعرف أن الحياة بدونه لا طعم لها، استمتع بالتجربة التى هى فى طريقها إليك، ولا تدع المخاوف والظنون تسيطر عليك بشكل كبير، فهذه العلاقة سيكون لها تأثير إيجابى عليك فيما بعد.

على الصعيد الصحى


>أوضاعك الصحية ليست جيدة كما تظن، حاول أن تهتم بها أكثر من ذلك، مع مراعاة ما يوصى به الأطباء، عليك أن تعطى تحافظ على صحتك قدر الإمكان ولا تدع ضغوط العمل تنال منك، لأنك ستندم على ذلك فى الفترة المقبلة.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة


>أوضاعك ستتحسن بدرجة كبير، كل ما وقعت به من أزمات ستتخلص منه أخيرًا، علاقتك بعائلتك من المتوقع أن تكون أفضل فى الفترة المقبلة، فقط عليك أن تعود أنت تهتم بهم من جديد ولا تترك حياتك للظروف والضغوط المحيطة.

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مصر 365

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