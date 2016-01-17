حظك اليوم برج السرطان الإثنين 18/1/2015

برج السرطان على الصعيد المهنى:



>على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تستطيع وضع خطط حقيقية خلال فترة الصباح، لكن حاول أن تتابع هذه الخطط أولاً بأول فى فترة ما بعد الظهر لتتأكد من أنك تنجز المطلوب منك، خاصة أنه من المحتمل أن تفاجئك أحداث غير متوقعة فى نهاية اليوم تسبب قدر كبير من الفوضى، فكن على استعداد للتكيف.>مهما كنت متحمسا لتجربة أشياء جديدة فى علاقة حبك لا تتسرع فى إجراء هذه التغييرات الكبيرة اليوم، حاول أن توازن بين الحذر وبين تلبية رغباتك غير التقليدية، وفكر فى الإجراء الذى تريد أن تأخذه واترك فرصة لشريكك ليفكر هو الآخر.>اهتم بصحتك اليوم حتى لو لم تكن هناك فى الأفق أى مشاكل صحية، فأنت تحتاج لبعض التدليل والفحوص الروتينية التى تجعلك مطمئنا وتشعر بالارتياح وقد تساعدك فى استطلاع بعض المشاكل الصحية فى بداياتها المبكرة.>أنت على وشك التعامل مع شخصية جامدة جدًا اليوم، وشئت أم أبيت ستضطر لأن تحاول أن تجعلها تتعلم كيف تكون مرنة، كل ما عليك هو أن تتحلى بالصبر معها وتفهم أن لديها مشكلة وتحترم احتياجاتها أكثر، وستكون النتائج رائعة.