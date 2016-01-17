حظك اليوم برج العذراء الإثنين 18 يناير

برج العذراء على الصعيد المهنى

برج العذراء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات الأبراج لك فى الفترة المقبلة

>التشبث بالرأى سيكون له تأثيرات سلبية عليك، حاول أن تستمع إلى نصائح من حولك حتى تقدر على تجاوز كل الأزمات التى تتعرض لها فى العمل، عليك كذلك أن تهتم بكل النصائح التى يقدمها لك المحيطون، حتى تنجح فى مهتمك.>أما على الصعيد العاطفى فيتوقع أن هناك لقاء مُقتربًا مع الحبيب، سيغير الكثير من الأوضاع السيئة التى تمر بها الآن، كما أن الفترة المقبلة بشكل عام ستشهد الكثير من التطورات على مستوى علاقتكما، فلا تهمله واسعى دائمًا لرعايته.>حالتك الصحية جيدة إلى حد كبير، وتحديدًا فى الفترة الأخيرة، لأنك حرصت على اتباع النصائح التى يقدمها لك الأطباء دومًا، كما يجب عليك أن تراعى نفسك أكثر من ذلك، وتحصل على قسط كافِ من الراحة.>تسعى لتحقيق الأحلام التى كانت مؤجلة مؤخرًا، لذا عليك أن تستعد إلى الخطوات التالية فى هذا المشوار الذى بدأ الآن، اهتم بصحتك وراعى عائلتك، ولا تدع الحياة تأخذك إلى حيث تريد بل أبحث أنت عن طريقك المفضل.