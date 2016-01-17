حظك اليوم برج العقرب الإثنين 18/1/2016

العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:



>برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تتكبد خسائر مالية كبيرة بسبب تسلطك الزائد، وعم الأخذ بنصائح الآخرين، لا تتشبث برأيك، واترك الأمور لأصحابها، ولا تجعل حبك للظهور يفقدك علاقاتك بزملائك المقربين.>وفائك لمن تحب شئ جيد لكن عدم الأستماع إلى آرائه يوتر العلاقه بينكم كن مستمع جيد ولا تحكم عقل فقط .>ضغوطك النفسية تجعل حالتك الصحية فى تدهور مستمر، تناول الشروبات المهدئة وخذ قسطًا كافيًا من النوم.>يتوقع علماء الفلك لبرج العقرب أن يكون اليوم هو يوم المشاحنات والتوتر وخسارة كثير من الأشخاص، حبك للسيطرة على آراء المحيطين يجعلك فى موقف ضعيف بينهم، حاول أن تقلل من حدة كلماتك، ولا تتمادى فى توجيه انتقاداتك للمقربين، حتى لا تأتيك ردود غير متوقعة، استمع لشريك حياتك، واستوعب آراءه، ولا تجعل النواحى العقلية بينكما حكرًا على رأيك، تحتاج إلى ساعات كافية من النوم وتناول المشروبات الهادئة.