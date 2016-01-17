حظك اليوم برج العقرب الإثنين 18/1/2016

العقرب على الصعيد المهني:
>تتكبد خسائر مالية كبيرة بسبب تسلطك الزائد، وعم الأخذ بنصائح الآخرين، لا تتشبث برأيك، واترك الأمور لأصحابها، ولا تجعل حبك للظهور يفقدك علاقاتك بزملائك المقربين.
على الصعيد العاطفي:
>وفائك لمن تحب شئ جيد لكن عدم الأستماع إلى آرائه يوتر العلاقه بينكم كن مستمع جيد ولا تحكم عقل فقط .
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>برج العقرب على الصعيد الصحى:
>ضغوطك النفسية تجعل حالتك الصحية فى تدهور مستمر، تناول الشروبات المهدئة وخذ قسطًا كافيًا من النوم.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>يتوقع علماء الفلك لبرج العقرب أن يكون اليوم هو يوم المشاحنات والتوتر وخسارة كثير من الأشخاص، حبك للسيطرة على آراء المحيطين يجعلك فى موقف ضعيف بينهم، حاول أن تقلل من حدة كلماتك، ولا تتمادى فى توجيه انتقاداتك للمقربين، حتى لا تأتيك ردود غير متوقعة، استمع لشريك حياتك، واستوعب آراءه، ولا تجعل النواحى العقلية بينكما حكرًا على رأيك، تحتاج إلى ساعات كافية من النوم وتناول المشروبات الهادئة.