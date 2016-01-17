حظك اليوم برج القوس الإثنين 18/1/2015

برج القوس على الصعيد المهنى:

>الناس الذين اختلفوا معك فى الماضى بسبب العمل يعودون اليوم من جديد بعد أن فهموا الجانب الآخر من المعادلة وأصبح أكثر وضوحًا بالنسبة لهم، ومع المزيد من الناس فى صفك من المحتمل أن تكون أكثر إنتاجية فى مكان العمل اليوم وتكون قويًا. على الصعيد العاطفي:

>يمكنك أن ترى أن التغيير يحدث فى حياتك العاطفية وستشعر بتأثيره الإيجابى عليك، ولكن حاول ألا تتعجل الأمور مهما كان حماسك كبيرًا، استمتع بما جنيته فى الوقت الحالى واترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعى. برج القوس على الصعيد الصحي:

>تعانى مشاكل مع الحساسية اليوم واحتقان بالأنف والعينين، وسيكون من الحكمة ألا تهمل ذلك لأن هذه المشاكل ستتفاقم إذا لم يتم علاجها بسرعة. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>هناك صديق يحاول أن يأخذ العلاقة معك إلى مستوى أعمق ويجب أن تأخذه على محمل الجد، وفكر طويلاً ومليًا حول هذا الموضوع لأنه بمجرد أن تأخذ هذه الخطوة يجب عليك الالتزام بها، وإذا كان هناك أى شكوك فى عقلك يجب أن تكبحها بأسرع وقت ممكن.

شبكةعيونالإخبارية

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