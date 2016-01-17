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حظك اليوم برج الميزان الإثنين 18/1/2016

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حظك اليوم برج الميزان الإثنين 18/1/2016 حظك اليوم برج الميزان الإثنين 18/1/2016

الميزان على الصعيد المهني:


>الحظ حليفك اليوم، وتستطيع ان تنفذ خطوات إيجابية تجلب لك ثقة رؤسائك فى العمل، اترك التردد وامض فى طريقك.

على الصعيد العاطفي:


>خذ قرارك ولا تجعل التردد يتحكم فى علاقاتك بشريك حياتك، المصارحة بالمشاعر ليس عيبًا، اخلق أجواء رومانسية لتصارحه بحقيقة مشاعرك.

برج الميزان على الصعيد الصحى:


>تحتاج إلى الراحة، بعد فترة الإرهاق الذهنى التى قضيتها، اذهب إلى أحد الشواطئ وعش لحظات استجمام.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>يتوقع علماء الفلك لبرج الميزان أن يكون هذا اليوم يوم التقدم فى العمل، واكتساب خبرات جديدة تجعلك فى مقدمة صفوف رجال المهام الصعبة، لا تترك الكتمان يسيطر على علاقتك بشريك حياتك، أنت محب للصراحة، لكن ترددك لن يفيدك هذه الفترة، تحتاج إلى الراحة والاستجمام، بعد فترة الأرهاق الذهنى والبدنى التى قضيتها مارس هوياتك المفضلة واستمع إلى الموسيقى المحببة إليك، انت محب للطبيعة، اذهب إلى أحد الشواطئ واقض يومًا برفقة شريك حياتك.

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مصر 365

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