أخبار عاجلة

وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور الإثنين 18/1/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور الإثنين 18/1/2016 حظك اليوم برج الثور الإثنين 18/1/2016

الثور على الصعيد المهنى:


>تواجهك بعض المواقف الصعبة، ولكن تتغلب عليها بنجاح، حسن علاقتك مع مديرك المباشر وتقبل نصيحة زملائك، ولا تجد حرج فى السؤال عن شىء جديد فى العمل.

على الصعيد العاطفي


>استوعب شريك حياتك، وحاول ألا تصدر أحكام مطلقة قبل أن تسمع منه، غيرتك الشديدة قد تتحول إلى شك، وتتذبذب العلاقة، حكم عقلك أكثر من ذلك.

برج الثور على الصعيد الصحى:


>تعيش حالة من الخمول فى التكير بسبب الاضطرابات النفسية، ابتعد عن أجواء التوتر والتزم الهدوء فى الفترة المقبلة

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>يتوقع علماء الفلك لبرج الثور أن يكون اليوم هو يوم الصدامات والصرعات النفسية، أنت تحاول أن ترضى نفسك فى كل شىء وهذا لا يمكن أن يكتمل فى آن واحد، تعامل مع الأمور بمرونة أكثر، ولا تتسرع فى إصدار أحكام مطلقة على الاخرين، لا تخسر المقربين منك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى