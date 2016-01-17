حظك اليوم برج الثور الإثنين 18/1/2016

الثور على الصعيد المهنى:

>تواجهك بعض المواقف الصعبة، ولكن تتغلب عليها بنجاح، حسن علاقتك مع مديرك المباشر وتقبل نصيحة زملائك، ولا تجد حرج فى السؤال عن شىء جديد فى العمل. على الصعيد العاطفي

>استوعب شريك حياتك، وحاول ألا تصدر أحكام مطلقة قبل أن تسمع منه، غيرتك الشديدة قد تتحول إلى شك، وتتذبذب العلاقة، حكم عقلك أكثر من ذلك. برج الثور على الصعيد الصحى:

>تعيش حالة من الخمول فى التكير بسبب الاضطرابات النفسية، ابتعد عن أجواء التوتر والتزم الهدوء فى الفترة المقبلة توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>يتوقع علماء الفلك لبرج الثور أن يكون اليوم هو يوم الصدامات والصرعات النفسية، أنت تحاول أن ترضى نفسك فى كل شىء وهذا لا يمكن أن يكتمل فى آن واحد، تعامل مع الأمور بمرونة أكثر، ولا تتسرع فى إصدار أحكام مطلقة على الاخرين، لا تخسر المقربين منك.

شبكةعيونالإخبارية

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