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حظك اليوم برج الحوت الأحد 17/1/2016

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حظك اليوم برج الحوت الأحد 17/1/2016 حظك اليوم برج الحوت الأحد 17/1/2016

الحوت على الصعيد المهني:


>ترقية كنت تنتظرها من فترة طويلة، فى الطريق إليك، ومفاجآت سارة تسعد قلبك الفترة المقبلة، تحصد نتيجة جهودك فى العمل وتكتسب زملاء جدد.

على الصعيد العاطفي


>تفاهم بينك وبين شريك حياتك، ولحظات رومانسية سعيدة فى انتظارك، أنت تستحق أن تجد اهتمامًا خاصًا من شريك حياتك

على الصعيد الصحى:


>أنت فى حالة صفاء ذهنى وحالتك الصحية الجيدة تؤثر على أدائك فى العمل وتحسن من حالتك المزاجية كثيرًا، لكن احذر الإفراط من تناول الشاى والقهوة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>يتوقع علماء الفلك لبرج الحوت لهذا اليوم، ان يكون يوم التفاؤل والأحساس بالانتصار، فرحة عارمة تفاجئك، وتجنى ثمرة مجهودك طوال سنوات عملك، وتتأكد أن الصبر نهايته جيدة، وتجد اهتمامًا من حولك من اصدقائك وشريك حياتك والمقربين منك، استغل حالتك المزاجية الجيدة وتقابل مع أصدقائك القدامى واحرص على زيارة الأقارب.
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مصر 365

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