حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الأحد 17 يناير

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

برج الجوزاء الأحد 17/1/2015>الأحداث والجو العام فى العمل ليست فى صالحك اليوم، حاول أن تؤجل أى اجتماعات رئيسية أو قرارات كبيرة لوقت آخر فأنت لست فى أفضل حالاتك، وابق بعيدًا عن أى أذى فهذا هو أفضل تكتيك فى الوقت الحالى.>تريث وفكر جيدًا قبل أن تأخذ أى قرار كبير يخص علاقتك العاطفية فى الوقت الحالي، وتعاون مع شريكك فكل منكما بحاجة للحديث عما فى قلبه، قد تؤثر رؤاك غير التقليدية على علاقة الحب الخاصة بك بطريقة أو بأخرى حاول ألا تنزعج وفكر خارج الصندوق.>اليوم ستكون حالتك الصحية ممتازة، وهذا هو يوم الطاقة العالية بالنسبة لك، يمكنك أن تنخرط فى واحد من الأنشطة البدنية المفضلة لديك والتى تجعلك نشطا مرة أخرى فطاقتك العالية وحالتك الصحية توفر لك أسباب للخروج والنشاط.>لا ينبغى أن تتجاهل نصائح أصدقائك وعائلتك فقط لأنها ليست على هواك، يجب أن تعيد التفكير فيها من جديد وتكون واثقًا بأن هؤلاء الناس يريدون مصلحتك ويحبونك ويعرفونك جيدًا، ويتمنون لو تكون سعيدًا، فماذا تخسر إذا وثقت بهم؟ أعد النظر فى نصائحهم بموضوعية.

حظك اليوم برج الأسد الأحد 17/1/2015

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برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>يحاول شخص ما التقليل منك اليوم عدة مرات، وقد ينجح فى زعزعة ثقتك بنفسك، حاول ألا تسمح له بإحباطك فليس هناك سبب لتشك بنفسك ولا تسمح لشخص بأن يعتقد أنك أقل منه أبدًا.>شعورك بالإحباط يمتد إلى علاقتك العاطفية، وقد يتحول إلى شعور بالغضب، ابذل جهدًا فى عدم التفاعل مع هذه الحالة ولا تسمح لها بأن تتطور، وكن واعيًا لتصرفاتك وحاول أن تتحلى بالهدوء لأن أى توتر اليوم فى العلاقة قد يحدث فارقًا كبيرًا.>إذا كنت تستخدم الكمبيوتر بكثرة فى الآونة الأخيرة قد تعانى اليوم متاعب مع العينين، وبعض الصداع فراجع ضغطك العصبى والتوتر، وتأكد من الحصول على بعض الوقت بعيدًا عن الشاشة واسترخى واترك لعينيك فرصة للراحة.>يومك به القليل من الدراما اليوم لكن بإمكانك أن تخلق منها بعض المرح بالقليل من المرونة والتكيف مع الأوضاع. مهما حدث حافظ على ابتسامتك وحرر نفسك من الطاقة السلبية.

حظك اليوم برج السرطان الأحد 17/1/2015

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برج السرطان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تستطيع وضع خطط حقيقية خلال فترة الصباح، لكن حاول أن تتابع هذه الخطط أولاً بأول فى فترة ما بعد الظهر لتتأكد من أنك تنجز المطلوب منك، خاصة أنه من المحتمل أن تفاجئك أحداث غير متوقعة فى نهاية اليوم تسبب قدر كبير من الفوضى، فكن على استعداد للتكيف.>مهما كنت متحمسا لتجربة أشياء جديدة فى علاقة حبك لا تتسرع فى إجراء هذه التغييرات الكبيرة اليوم، حاول أن توازن بين الحذر وبين تلبية رغباتك غير التقليدية، وفكر فى الإجراء الذى تريد أن تأخذه واترك فرصة لشريكك ليفكر هو الآخر.>اهتم بصحتك اليوم حتى لو لم تكن هناك فى الأفق أى مشاكل صحية، فأنت تحتاج لبعض التدليل والفحوص الروتينية التى تجعلك مطمئنا وتشعر بالارتياح وقد تساعدك فى استطلاع بعض المشاكل الصحية فى بداياتها المبكرة.>أنت على وشك التعامل مع شخصية جامدة جدًا اليوم، وشئت أم أبيت ستضطر لأن تحاول أن تجعلها تتعلم كيف تكون مرنة، كل ما عليك هو أن تتحلى بالصبر معها وتفهم أن لديها مشكلة وتحترم احتياجاتها أكثر، وستكون النتائج رائعة.

حظك اليوم برج القوس الأحد 17/1/2015

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برج القوس على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>الناس الذين اختلفوا معك فى الماضى بسبب العمل يعودون اليوم من جديد بعد أن فهموا الجانب الآخر من المعادلة وأصبح أكثر وضوحًا بالنسبة لهم، ومع المزيد من الناس فى صفك من المحتمل أن تكون أكثر إنتاجية فى مكان العمل اليوم وتكون قويًا.>يمكنك أن ترى أن التغيير يحدث فى حياتك العاطفية وستشعر بتأثيره الإيجابى عليك، ولكن حاول ألا تتعجل الأمور مهما كان حماسك كبيرًا، استمتع بما جنيته فى الوقت الحالى واترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعى.>تعانى مشاكل مع الحساسية اليوم واحتقان بالأنف والعينين، وسيكون من الحكمة ألا تهمل ذلك لأن هذه المشاكل ستتفاقم إذا لم يتم علاجها بسرعة.>هناك صديق يحاول أن يأخذ العلاقة معك إلى مستوى أعمق ويجب أن تأخذه على محمل الجد، وفكر طويلاً ومليًا حول هذا الموضوع لأنه بمجرد أن تأخذ هذه الخطوة يجب عليك الالتزام بها، وإذا كان هناك أى شكوك فى عقلك يجب أن تكبحها بأسرع وقت ممكن.

حظك اليوم برج الدلو.. الأحد 16 يناير

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برح الدلو على الصعيد المهنى..

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك..

>تحسن طفيف فى العمل، فتتغير الأوضاع السيئة إلى الأفضل، كما أن رؤسائك فى العمل سيهتمون بك كثيرًا، وكما أنه ستنول على اهتمام كبير من قبل زملائك فى العمل، بسبب بعض التطورات التى تخص وضعك فى العمل.>علاقتك بالحبيب مرتبكة إلى حد كبير، كلما حاولت إيجاد الفرصة المناسبة للتخلص من كل الخلافات والأزمات السابقة بينكما تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل، ولكن عليك ألا تفقد الأمل وتعد المحاولة، حتى لا تخسر حبيبك.>حالتك الصحية جيدة، ولكن يجب أن تستمع إلى نصيحة الأطباء وتقلع عن التدخين نهائياً لأن ذلك سيكلفك الكثير والكثير فى المستقبل، كما أن حالتك فى الفترة الأخيرة ليست جيدة على طول الخط، فلا تترك نفسك تحت رحمة شئ واهتم بها.>يتوقع علماء الفلك لك أوضاع جيدة فى الفترة المقبلة، سيتحقق حلم لك كنت تسعى من قبل إلى تحقيقه، عليك الآن أن تستعد إلى ما هو قادم، ولا تدع الفرص تمر من بين يديك دون أن تستثمرها.

حظك اليوم برج الجدى الأحد 17 يناير

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برج الجدى على الصعيد المهنى

برج الجدى على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة

>أوضاعك فى العمل تسير بشكل جيد، خصوصًا أن عزيمتك ورغبتك فى تحقيق النجاح تجعلك تسيطر على كل أزمة تمر بها، حاول فقط أن تعيد ترتيب أوراقك من جديد، وانتبه إلى ما يحاك لك من بعض الحاقدين.>علاقتك بالحبيب جيدة، فأنت قادر على احتوائه مهما حدث من خلافات، فأنت تُجيد التعامل معه، كما أن علاقتك به دائمًا ما تكون خارج أى خلافات أخرى، فحافظ عليه لأنه دائمًا ما يقدم لك الدعم.>صحتك غير جيدة، خصوصًا أنك فى الفترة الكثيرة تعرضت للكثير من الأزمات المرتبطة بالعائلة، وكنت تبذل مجهود كبير، فعليك فقط أن تحصل على قسط كافِ من النوم، حتى تقدر على التحكم فى أعصابك ومواصلة العمل.>الأوضاع ستتحسن كثيراً، خصوصاً هذه التى تعرضت لأزمات فى الفترة الماضية، وعلى مستوى العائلة فهناك الكثير من الأخبار الجيدة التى تجعلك تشعر بأنك أفضل مما كنت عليه، كن صبورا فقط وتقبل كل ما يأتى لك بصدر رحب.

حظك اليوم برج العذراء الأحد 17 يناير

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برج العذراء على الصعيد المهنى

برج العذراء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات الأبراج لك فى الفترة المقبلة

>التشبث بالرأى سيكون له تأثيرات سلبية عليك، حاول أن تستمع إلى نصائح من حولك حتى تقدر على تجاوز كل الأزمات التى تتعرض لها فى العمل، عليك كذلك أن تهتم بكل النصائح التى يقدمها لك المحيطون، حتى تنجح فى مهتمك.>أما على الصعيد العاطفى فيتوقع أن هناك لقاء مُقتربًا مع الحبيب، سيغير الكثير من الأوضاع السيئة التى تمر بها الآن، كما أن الفترة المقبلة بشكل عام ستشهد الكثير من التطورات على مستوى علاقتكما، فلا تهمله واسعى دائمًا لرعايته.>حالتك الصحية جيدة إلى حد كبير، وتحديدًا فى الفترة الأخيرة، لأنك حرصت على اتباع النصائح التى يقدمها لك الأطباء دومًا، كما يجب عليك أن تراعى نفسك أكثر من ذلك، وتحصل على قسط كافِ من الراحة.>تسعى لتحقيق الأحلام التى كانت مؤجلة مؤخرًا، لذا عليك أن تستعد إلى الخطوات التالية فى هذا المشوار الذى بدأ الآن، اهتم بصحتك وراعى عائلتك، ولا تدع الحياة تأخذك إلى حيث تريد بل أبحث أنت عن طريقك المفضل.

حظك اليوم برج الحمل الأحد 17 يناير

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برج الحمل على الصعيد المهنى

برج الحمل على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة

>تواجه بعض التحديات فى الفترة المُقبلة، كن على استعداد للتخطى كل هذه العقبات بسهولة، دون أن يكون لهذا تأثير سيئ عليك فيما بعد، توخى الحذر، وكن منتبه إلى ما يحاك لك من ألاعيب قد تطيح بك من منصبك، انتبه كذلك إلى زملاء العمل.>الحب سيدق بابك، عليك أن تعرف أن الحياة بدونه لا طعم لها، استمتع بالتجربة التى هى فى طريقها إليك، ولا تدع المخاوف والظنون تسيطر عليك بشكل كبير، فهذه العلاقة سيكون لها تأثير إيجابى عليك فيما بعد.>أوضاعك الصحية ليست جيدة كما تظن، حاول أن تهتم بها أكثر من ذلك، مع مراعاة ما يوصى به الأطباء، عليك أن تعطى تحافظ على صحتك قدر الإمكان ولا تدع ضغوط العمل تنال منك، لأنك ستندم على ذلك فى الفترة المقبلة.>أوضاعك ستتحسن بدرجة كبير، كل ما وقعت به من أزمات ستتخلص منه أخيرًا، علاقتك بعائلتك من المتوقع أن تكون أفضل فى الفترة المقبلة، فقط عليك أن تعود أنت تهتم بهم من جديد ولا تترك حياتك للظروف والضغوط المحيطة.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 17/1/2016

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الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>الحظ حليفك اليوم، وتستطيع ان تنفذ خطوات إيجابية تجلب لك ثقة رؤسائك فى العمل، اترك التردد وامض فى طريقك.>خذ قرارك ولا تجعل التردد يتحكم فى علاقاتك بشريك حياتك، المصارحة بالمشاعر ليس عيبًا، اخلق أجواء رومانسية لتصارحه بحقيقة مشاعرك.>تحتاج إلى الراحة، بعد فترة الإرهاق الذهنى التى قضيتها، اذهب إلى أحد الشواطئ وعش لحظات استجمام.>يتوقع علماء الفلك لبرج الميزان أن يكون هذا اليوم يوم التقدم فى العمل، واكتساب خبرات جديدة تجعلك فى مقدمة صفوف رجال المهام الصعبة، لا تترك الكتمان يسيطر على علاقتك بشريك حياتك، أنت محب للصراحة، لكن ترددك لن يفيدك هذه الفترة، تحتاج إلى الراحة والاستجمام، بعد فترة الأرهاق الذهنى والبدنى التى قضيتها مارس هوياتك المفضلة واستمع إلى الموسيقى المحببة إليك، انت محب للطبيعة، اذهب إلى أحد الشواطئ واقض يومًا برفقة شريك حياتك.

حظك اليوم برج الحوت الأحد 17/1/2016

الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

برج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>ترقية كنت تنتظرها من فترة طويلة، فى الطريق إليك، ومفاجآت سارة تسعد قلبك الفترة المقبلة، تحصد نتيجة جهودك فى العمل وتكتسب زملاء جدد.>تفاهم بينك وبين شريك حياتك، ولحظات رومانسية سعيدة فى انتظارك، أنت تستحق أن تجد اهتمامًا خاصًا من شريك حياتك>أنت فى حالة صفاء ذهنى وحالتك الصحية الجيدة تؤثر على أدائك فى العمل وتحسن من حالتك المزاجية كثيرًا، لكن احذر الإفراط من تناول الشاى والقهوة.>يتوقع علماء الفلك لبرج الحوت لهذا اليوم، ان يكون يوم التفاؤل والأحساس بالانتصار، فرحة عارمة تفاجئك، وتجنى ثمرة مجهودك طوال سنوات عملك، وتتأكد أن الصبر نهايته جيدة، وتجد اهتمامًا من حولك من اصدقائك وشريك حياتك والمقربين منك، استغل حالتك المزاجية الجيدة وتقابل مع أصدقائك القدامى واحرص على زيارة الأقارب.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 17/1/2016

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العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تتكبد خسائر مالية كبيرة بسبب تسلطك الزائد، وعم الأخذ بنصائح الآخرين، لا تتشبث برأيك، واترك الأمور لأصحابها، ولا تجعل حبك للظهور يفقدك علاقاتك بزملائك المقربين.>وفائك لمن تحب شئ جيد لكن عدم الأستماع إلى آرائه يوتر العلاقه بينكم كن مستمع جيد ولا تحكم عقل فقط .>ضغوطك النفسية تجعل حالتك الصحية فى تدهور مستمر، تناول الشروبات المهدئة وخذ قسطًا كافيًا من النوم.>يتوقع علماء الفلك لبرج العقرب أن يكون اليوم هو يوم المشاحنات والتوتر وخسارة كثير من الأشخاص، حبك للسيطرة على آراء المحيطين يجعلك فى موقف ضعيف بينهم، حاول أن تقلل من حدة كلماتك، ولا تتمادى فى توجيه انتقاداتك للمقربين، حتى لا تأتيك ردود غير متوقعة، استمع لشريك حياتك، واستوعب آراءه، ولا تجعل النواحى العقلية بينكما حكرًا على رأيك، تحتاج إلى ساعات كافية من النوم وتناول المشروبات الهادئة.

حظك اليوم برج الثور الأحد 17/1/2016

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الثور على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي

برج الثور على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>تواجهك بعض المواقف الصعبة، ولكن تتغلب عليها بنجاح، حسن علاقتك مع مديرك المباشر وتقبل نصيحة زملائك، ولا تجد حرج فى السؤال عن شىء جديد فى العمل.>استوعب شريك حياتك، وحاول ألا تصدر أحكام مطلقة قبل أن تسمع منه، غيرتك الشديدة قد تتحول إلى شك، وتتذبذب العلاقة، حكم عقلك أكثر من ذلك.>تعيش حالة من الخمول فى التكير بسبب الاضطرابات النفسية، ابتعد عن أجواء التوتر والتزم الهدوء فى الفترة المقبلة>يتوقع علماء الفلك لبرج الثور أن يكون اليوم هو يوم الصدامات والصرعات النفسية، أنت تحاول أن ترضى نفسك فى كل شىء وهذا لا يمكن أن يكتمل فى آن واحد، تعامل مع الأمور بمرونة أكثر، ولا تتسرع فى إصدار أحكام مطلقة على الاخرين، لا تخسر المقربين منك.