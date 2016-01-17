كلوب: رفضت عرضا لتدريب مانشستر يونايتد في 2013

(إفي): كشف المدير الفني الألماني لليفربول، يورجن كلوب، أنه رفض عرضا لتدريب مانشستر يونايتد في عام 2013 لأنها "لم تكن اللحظة المناسبة" لترك تدريب مواطنه بروسيا دورتموند حينئذ.

وقال كلوب إن السير أليكس فيرجسون، المدير الفني للمان يونايتد وقتها، تحدث معه في شهر أبريل/نيسان منذ ثلاثة أعوام حول إمكانية قدومه لتدريب الفريق خلفا له بعدما أعلن الأخير نيته اعتزال التدريب بعد 27 عاما قضاها مع "الشياطين الحمر".

وأوضح "تحدثنا، نعم. كان شرف كبير بالنسبة لي، ولكن، كي أكون صريحا، لم أكن استطع ترك دورتموند في ذاك الوقت. كنا في شهر أبريل نخطط للموسم التالي. أيمكنك طلب استقدام لاعبين لفريقك ثم تقرر أنت الرحيل؟ لم يكن الأمر ليسير بهذا الشكل. على الأقل بالنسبة لي".

وأردف المدرب الألماني "لم يصلني أي عرض رسمي وقتها، ولكن حتى إذا ما كان هناك عرض فكنت سأرفضه. كان عليّ أن أنهي عملي أولا في دورتموند ثم التحدث بشأن أي أمور أخرى. من الممكن ألا يكون التصرف الأكثر ذكاء، ولكني فعلت الأمر ذاته عندما كنت في ماينز".

وتأتي تصريحات كلوب عشية قمة مباريات الجولة الـ22 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميير ليج" التي ستجمع ليفربول بضيفه مانشستر يونايتد في دربي الشمال الغربي على ملعب "آنفيلد رود".

ويحتل "الريدز" المركز التاسع برصيد 31 نقطة بينما يدخل "الشياطين الحمر" اللقاء وهم في المركز السادس برصيد 34 نقطة.