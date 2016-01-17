النني مدفعجي – 3 تحديات لأرسنال وصاحب الرقم 35 أمام ستوك سيتي

الأحد، السادسة والربع بتوقيت القاهرة.. يخطو محمد النني خطوة جديدة في مشواره الاحترافي بقميص أرسنال ولكن على أحد أصعب ملاعب الدوري الإنجليزي.

يواجه أرسنال نظيره ستوك سيتي على ملعب الأخير ضمن الجولة الـ22 للدوري الإنجليزي وأمامه عدة أمور يضعها نصب عينه.

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الصدارة

أرسنال فقد الصدارة المنفردة في الجولة الماضية حين تعادل 3-3 أمام ليفربول حينما عوض جو ألين تأخر فريقه في اللحظات الأخيرة من اللقاء حيث تقاسمها مع ليستر سيتي وإن كان صالح الأهداف لصالح مدفعجية شمال لندن.

ولكن فريق المدرب أرسين فينجر قد يستفيد من تعادل ليستر سيتي 1-1 مع أستون فيلا في مفاجأة كبرى ليستعيد الصدارة منفردا بالفوز أمام صاحب المركز السابع بـ32 نقطة.

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وفي حال فوز أرسنال سيصعد للصدارة بـ46 نقطة بفارق نقطتين عن ليستر سيتي وثلاثة عن مانشستر سيتي.

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بريطانيا ستاديوم

لكن ذلك سيتطلب من أرسنال التغلب على رقم مستمر منذ 6 أعوام تقريبا..

منذ 27 فبراير 2010 لم يحقق أرسنال الفوز على أحد أصعب ملاعب الدوري الإنجليزي.. بريطانيا ستاديوم.

الملعب الذي تسائل المعلق ريتشارد كيز يوما ما إذا كان ميسي يستطيع التسجيل عليه سيستضيف لقاء الغد.

5 لقاءات لعبت منذ فوز أرسنال 3-1 في 2010، فاز ستوك سيتي في 3 وتعادل الفريقان في اثنتين.

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المشاركة الأولى

مباراة بتلك الصعوبة قد تشهد الظهور الأول لمحمد النني بقميص أرسنال ذو الرقم 35.

وفي حال قرر أرسين فينجر أن تكون مشاركة النني الأولى على بريطانيا ستاديوم، سيشارك أمام فريق اختلف عبر المواسم السابقة من فريق إنجليزي تقليدي تحت قيادة توني بوليس ليتحول تحت قيادة مارك هيوز لفريق يلعب كرة قدم حقيقية بأسماء مثل بيتر أودموينجي وماركو أرناوتوفيتش وإبراهيم أفيلاي وجيردان شاكيري وبويان كركيتش بجانب فارع الطول بيتر كراوتش.

وقال فينجر في هذا الصدد (طالع التفاصيل) أنه يملك استراتيجيتين.. إما أن يعطي اللاعب فرصة الرؤية الشاملة من على الدكة أو يدفع به آملا في تأقلمه سريعا.

"في بعض الوقت يكون من الجيد إدراجه مع الفريق تدريجيا، وأحيانا أخرى يكون الأفضل وضعه مباشرة في التشكيل".

وأكمل حديثه قائلا عن النني: "يمكنه التكيف سريعا مع الأجواء في أرسنال والدوري الإنجليزي".

"النني من الممكن أن يكون في القائمة. هو بعيدا عن المباريات من ديسمبر الماضي وسنرى جاهزيته للمواجهة"

البداية إن أتت غدا ستكون صعبة جدا على النني، فهل يشارك في عودة أرسنال للصدارة؟