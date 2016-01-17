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رئيس سموحة لـ في الجول: إيتو ينضم لنا خلال أيام

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رئيس سموحة لـ في الجول: إيتو ينضم لنا خلال أيام رئيس سموحة لـ في الجول: إيتو ينضم لنا خلال أيام

كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن اقتراب النادي من ضم المهاجم الكاميروني المخضرم صامويل إيتو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويلعب إيتو صاحب الـ34 عاما حاليا في صفوف أنطاليا سبور التركي، بعقد يمتد لموسمين ونصف مقبلين.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "اتفقنا مع إيتو مع الانضمام لسموحة، لمدة موسم ونصف".

وتابع "وكيل أعماله اشترط وضع بند يتيح له الرحيل بعد 6 أشهر".

وأكمل "قطعنا شوطا كبيرا في المفاوضات، ومن الممكن وصول إيتو إلى الإسكندرية خلال أيام".

وكان فرج عامر قد كشف في تصريحات سابقة عن أن سموحة سيضم مهاجما إفريقيا يعرفه الجميع على مستوى العالم. ( اقرأ تصريحاته )

إيتو مثل فرقا بحجم برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي، ولعب أيضا لإيفرتون وسامبدوريا قبل الانتقال لأنطاليا سبور في الصيف الماضي.

وأصبح إيتو مدربا ولاعبا مع أنطاليا في الوقت نفسه بعد رحيل المدير الفني السابق يوسف سيمسيك، واستمر في مهمته المؤقتة لـ5 مباريات.

وأتم فرج عامر "الصفقة لن تكلف خزائن النادي قرشا، وسنمولها من مصادر خارجية".

شاهد مهارات إيتو مع أنطاليا:

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