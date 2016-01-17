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الاتحاد لـ في الجول: علاقتنا بالمصري أكبر من مباراة.. والحكم كان ممتازا

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الاتحاد لـ في الجول: علاقتنا بالمصري أكبر من مباراة.. والحكم كان ممتازا الاتحاد لـ في الجول: علاقتنا بالمصري أكبر من مباراة.. والحكم كان ممتازا

أكد جاسر منير المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السكندري على نهاية الأزمة التي صاحبت مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الـ14 من الدوري.

وتعادل الاتحاد مع مضيفه المصري إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب الإسماعيلية.

وقال جاسر منير لـFilGoal.com: "علاقة الاتحاد بالمصري كبيرة، ولن ندخل في مهاترات من أي نوع".

وتابع "ما حدث كان سببه الحماس الزائد من جانب المصري، ولكن أداء الحكم كان ممتازا بشهادة الجميع".

وفور إطلاق حكم المباراة لصافرة نهاية اللقاء اندلع أكثر من اشتباك بين لاعبي المصري والاتحاد.

هذا فضلا عن قيام الجهاز الفني للمصري بقيادة حسام حسن المدير الفني بالنزول لأرض الملعب للاعتراض على قرارات حكم المباراة.

كل ذلك بالإضافة لاندلاع أكثر من اشتباك في مقصورة ملعب الإسماعيلية.

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في إطار آخر، كشف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد عن اقتراب النادي من ضم مهاجمين أجنبيين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف "ننتظر وصول مهاجم غاني، وآخر نيجيري خلال الفترة المقبلة".

وأتم "كل هدفنا هو دعم الفريق بكل ما يطلبه الجهاز الفني".

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فيديو اليوم السابع