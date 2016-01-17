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"حماة الوطن"بالإسكندرية يعلن تبنى حملة "اعرف بلدك" لتنشيط السياحة الداخلية

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"حماة الوطن"بالإسكندرية يعلن تبنى حملة "اعرف بلدك" لتنشيط السياحة الداخلية "حماة الوطن"بالإسكندرية يعلن تبنى حملة "اعرف بلدك" لتنشيط السياحة الداخلية
أعلن حزب حماة الوطن بالإسكندرية عن تبنى حملة "اعرف بلدك" لتنمية السياحة الداخلية خاصة بمحافظة الإسكندرية لإلقاء الضوء على أهم الأماكن السياحية وإعداد عدة رحلات داخلية بمشاركة العديد من جهات الإعلام.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته، اليوم السبت، الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس الحزب وأمين عام الحزب بالإسكندرية، بحضور كل قيادات الحزب وأمناء اللجان العامة.

وقال عمر عوض المسئول الإعلامى للحزب بالإسكندرية، أن الاجتماع ناقش عدد من المشاكل التى تواجه المواطن السكندرى خاصة المشاكل الصحية.

وأشار إلى أن باب الحزب مفتوح لتلقى كافة الشكاوى بمجال الصحة، وذلك بالتنسيق مع العديد من الأطباء والمستشفيات وأضاف عوض أن أمانة الإسكندرية ستطلق عدة أفكار ومشاريع عامة ستخدم كل المواطنين بالمحافظة خلال الفترة القادمة وذلك بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية المختصة.

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