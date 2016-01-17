محافظ الوادى الجديد يشكل لجنة شاملة لحصر خسائر المزارعين فى منطقة عين حميد

كلف اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، لجنة متخصصة تضم ( مركز الخارجة – التضامن الاجتماعى – املاك الدولة – البيطرى – الزراعة – استصلاح الأراضى – الشئون القانونية بالمحافظة ) وذلك للوقوف على أخر المستجدات ومعاينة منطقة عين حميد والزرعات بها على أرض الواقع ومعرفه مدى الخسائر التى لحقت بالمزارعين بالمنطقة، والأسباب التى أدت إلى ذلك، وتلافى حدوثها مرة أخرى.

وأفاد المزارعين بالمنطقة أنه توجد خسائر بسيطة ببعض بالزراعات بعين حميد، حيث أكد محمد موسى وخضر أبو طوق وهم مزارعين بالمنطقه، أن ما حدث هو تسريب لمياه الصرف الصحى، ولم يضر بالزرع، حيث تم تصفيته فوراً، وتعليه الجسور المانعة لتسرب المياه بالمنطقة، وان الموضوع يعتبر رى عادى للزرع على مساحه لا تتجاوز 2 فدان ونصف.

كما أكد المزارعين بالمنطقة أن الجهاز التنفيذى المعنى بالموضوع متواجد بالمنطقة، وعلى رأسهم سمية خليل رئيس مركز الخارجه حتى تم التأكد تماماً من عدم وجود أى مخاطر بالزراعات المحيطة بالمنطقة وتم تأمينها تماماً.

وأكد المحافظ أن المشكلة تتلخص فى ارتفاع منسوب مياه الصرف عن مستوى جسور إحدى برك الصرف الصحى بالمنطقة، وذلك بسبب عدم وجود نسبة تبخر للمياه فى فصل الشتاء وبسبب تأخر الشركات المسئولة التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى انهاء محطة الصرف الجديدة بمنطقة شرق الخارجة لاستيعاب جميع كميات مياه الصرف الصحى لمدينة الخارجة بأكملها، وعدم فتح البوابات الخاصة التى تصرف هذه المياه إلى الغابة الشجرية، ولكن الشركة تأخرت بسبب احتياج هذه الممرات والبوابات إلى تركيب فلاتر مياه تستغرق شهراً كاملاً لتركيبها إلا إنه تم عمل بوابة " طوارئ " لتصريف المياه لعدم تكرار هذه المشكلة مرة أخرى وصرف المياه بعد فتح البوابات إلى الغابة الشجرية.

كما أصدر المحافظ تعليمات مشددة بدفع معدات مركز مدينة الخارجة ومديرية الطرق وبعض شركات المقاولات لتعلية جسور بركة الصرف بمنطقة عين حميد بالخارجة وعمل ممرات لتصريف المياه بعيداً عن أراضى المزارعين.