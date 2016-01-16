النيابة تخلى سبيل 6 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بأسوان

أخلت نيابة دراو، سبيل 6 أشخاص بضمان محل إقامتهم بعد التحقيق معهم بتهمة التنقيب عن الآثار.

وكانت نيابة دراو بأسوان، بدأت تحقيقاتها مع المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل مهجور بناحية الجعافرة، فيما نفي المتهمين الاتهامات التى تم توجيهها إليهم أثناء التحقيقات.

و من ناحية أخرى تضمن تقرير مفتشى الآثار، أن المنزل الذى يتم التنقيب بداخله لايقع فى منطقة خاضعة للآثار ، كما قامت لجنة من النيابة بمعاينة مكان الحفر وباشرت التحقيقات مع المتهمين .

وتمكنت مأمورية مشتركة ضمت ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دراو وضباط إدارة شرطة السياحة والآثار بأسوان، من ضبط المتهمين وتعيين حراسة على المنزل والتحفظ على المتهمين وأدوات الحفر تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا بتمكن رجال المباحث من استهداف مسكن بقرية الجعافرة دائرة مركز دراو بعد ورود معلومات بقيام بعض الأشخاص بالحفر للتنقيب عن الآثار .

ضبط 6 أشخاص ينقبون عن الآثار بدراو فى أسوان