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بالفيديو - أستون فيلا يهدي أرسنال فرصة ذهبية للانفراد بالصدارة بالتعادل مع ليستر

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بالفيديو - أستون فيلا يهدي أرسنال فرصة ذهبية للانفراد بالصدارة بالتعادل مع ليستر بالفيديو - أستون فيلا يهدي أرسنال فرصة ذهبية للانفراد بالصدارة بالتعادل مع ليستر

(إفي): حرم أستون فيلا ضيفه ليستر سيتي من الانفراد بصدارة البريميير ليج مؤقتا بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي بهدف لمثله اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي.

وتقدم "الثعالب" في النتيجة عبر الياباني تشينجي أوكازاكي في الدقيقة 29 من أحداث شوط المباراة الأول، قبل أن يعادل "الفيلانس" النتيجة في الدقيقة 76 عبر رودي جستيد.

وجاء هدف ليستر بعد لعبة رائعة من جيمي فاردي الذي لمح تقدم حارس أصحاب الأرض، مارك بون، خارج مرماه ليلعب الكرة من فوق بون الذي تمكن من إدراكها لترتد لأوكازاكي الذي تابع الكرة داخل الشباك وسط محاولات الحارس اليائسة للحاق بالكرة التي كانت قد تخطت خط المرمى.

وكان بإمكان ليستر قتل المباراة في الشوط الأول بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه بعد الهدف بأربع دقائق ولكن أهدرها الجزائري رياض محرز بعدما سدد الكرة بشكل سيء في جسد الحارس.

وفي الشوط الثاني، عاقب أصحاب الأرض لاعبي ليستر على إهدارهم العديد من الفرص لقتل المباراة بهدف التعادل بعد تسديدة جستيد، الذي اصطدمت الكرة بيده في لقطة الهدف، من خارج منطقة الجزاء لتغير الكرة اتجاهها بعدما اصطدمت بيد داني سيمبسون وتسكن شباك كاسبر شمايكل.

وبهذه النتيجة أصبح ليستر مهددا بفقدان الصدارة من جديد بعدما رفع رصيده للنقطة 44 وبفارق نقطة أمام أرسنال، الذي سيحل غدا الأحد ضيفا على ستوك سيتي.

في المقابل ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 12 في مؤخرة الترتيب.

شاهد الأهداف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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