وسائل إعلام روسية ترجح عودة السياح الروس إلى مصر الشهر المقبل

رجحت وسائل الإعلام الروسية إمكانية عودة السياح الروس إلى مصر بداية من الشهر المقبل، وذلك وفقاً لما قاله الخبراء الذين تابعوا تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسى أركادى دفاركوفيتش الذى أكد أنه تم التحقق من أمن المطارات المصرية، وإرسال المتخصصين إلى مصر للقيام بأعمال مشتركة مع نظرائهم المصريين لتحسين أنظمة الأمن.

ويعتقد الخبراء الروس وفقاً لموقع البوابة السياحية "MarielTour" الروسى أن مصر ستكون متاحة قريباً على الرغم من انتهاء فترة الأعياد الروسية، حيث قال أركادى دفاركوفيتش إن فريق المراجعة أعد العمل فى مصر، وقام بوضع توصيات لتحسين نظم السلامة وتم إرسال خبراء روسيا للعمل مع نظرائهم المصريين لمناقشة تنفيذ هذه التوصيات، لتحسين الأمن .

وأشار دفاركوفيتش إلى أن جميع رحلات الطيران العارض الروسية سيتم نقلها إلى المبنى الجديد فى الغردقة الذى افتتح مؤخرا.

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