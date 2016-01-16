أخبار عاجلة

وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وسائل إعلام روسية ترجح عودة السياح الروس إلى مصر الشهر المقبل

Google+ Print
وسائل إعلام روسية ترجح عودة السياح الروس إلى مصر الشهر المقبل وسائل إعلام روسية ترجح عودة السياح الروس إلى مصر الشهر المقبل
رجحت وسائل الإعلام الروسية إمكانية عودة السياح الروس إلى بداية من الشهر المقبل، وذلك وفقاً لما قاله الخبراء الذين تابعوا تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسى أركادى دفاركوفيتش الذى أكد أنه تم التحقق من أمن المطارات المصرية، وإرسال المتخصصين إلى مصر للقيام بأعمال مشتركة مع نظرائهم المصريين لتحسين أنظمة الأمن.

ويعتقد الخبراء الروس وفقاً لموقع البوابة السياحية "MarielTour" الروسى أن مصر ستكون متاحة قريباً على الرغم من انتهاء فترة الأعياد الروسية، حيث قال أركادى دفاركوفيتش إن فريق المراجعة أعد العمل فى مصر، وقام بوضع توصيات لتحسين نظم السلامة وتم إرسال خبراء روسيا للعمل مع نظرائهم المصريين لمناقشة تنفيذ هذه التوصيات، لتحسين الأمن .

وأشار دفاركوفيتش إلى أن جميع رحلات الطيران العارض الروسية سيتم نقلها إلى المبنى الجديد فى الغردقة الذى افتتح مؤخرا.


>رئيس هيئة السياحة:شركة الأمن الإنجليزية لن تؤمن المطارات ويقتصر دورها على تقييم الإجراءات..استراتيجية جديدة لجذب السياحة بعد حظر السياح الروس..لم نستفد من الأزمة بين موسكو وتركيا وحادث الغردقة لن يؤثر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر