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عريقات ينفى اعتقال أجهزة الأمن موظف بمكتبه بتهمة التجسس لصالح الاحتلال

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عريقات ينفى اعتقال أجهزة الأمن موظف بمكتبه بتهمة التجسس لصالح الاحتلال عريقات ينفى اعتقال أجهزة الأمن موظف بمكتبه بتهمة التجسس لصالح الاحتلال

أخبار فلسطين


>نفى صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ما تناقلته مواقع إعلامية وصحفية بشأن اعتقال أجهزة الامن الفلسطينية برام الله ، أحد موظفى مكتبه بتهمة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عريقات إن هذا الخبر غير صحيح وإن من يشغل منصب مدير المكتب إمرأة وليست رجلا وهذه أخبار عارية عن الصحة.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت مساء اليوم السبت، أن أجهزة الامن الفلسطينية برام الله اعتقلت أحد موظفى مكتب الدكتور صائب عريقات بتهمة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلى ، وأشارت إلى أن المعتقل اعترف بارتباطه مع الاحتلال الإسرائيلى منذ عشرين عاما وكان يقوم بتسريب كل المعلومات والأفكار التى كانت تعد إبان فترة المفاوضات مع الإسرائيليين.
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