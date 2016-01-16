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ارتفاع عدد قتلى هجوم تنظيم داعش على دير الزور شرق سوريا لـ 135 قتيلًا

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ارتفاع عدد قتلى هجوم تنظيم داعش على دير الزور شرق سوريا لـ 135 قتيلًا ارتفاع عدد قتلى هجوم تنظيم داعش على دير الزور شرق سوريا لـ 135 قتيلًا

أخبار سوريا


>ارتفع عدد قتلى هجوم تنظيم داعش على مدينة دير الزور فى شرق سوريا إلى 135 على الأقل بينهم 85 مدنيا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان السبت.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "ارتفع عدد قتلى هجوم تنظيم داعش، فى مدينة دير الزور وتحديدًا شمال غربها الى 135 قتيلًا على الأقل بينهم 85 مدنيًا و50 عنصرًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها".

وكان المرصد أفاد فى وقت سابق بمقتل 75 عنصرًا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
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