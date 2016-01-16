"المصريين الأحرار": نميل للموافقة على كل القوانين فى الـ15 يوم الأولى

قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب أميل للموافقة على كل القوانين التى سيناقشها مجلس النواب فى الـ15 يوم الأولى، مؤكداً أنه لو وجد وقت أكثر من ذلك لأبدوا العديد من الملاحظات على القوانين، مضيفاً:" لو كان عندنا الوقت إننا نناقش فكان ممكن يكون لدينا العديد من الملاحظات، ولكننا فى مرحلة إجراء تنظيمى لإقرار للقوانين للمحافظة على تبعات بنيت عليها وعدم الرجوع للخلف مرة أخرى، لذلك المصريين الأحرار أميل لقبول كل القوانين التى تم مناقشتها فى فترة الـ15 يوم، ثم نتحدث عن بعض المواقف فى بداية الفصل التشريعى الأول".

وأضاف المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامجه "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية دريم، إن الحزب لا يؤيد تمرير قانون الخدمة المدنية بشكل مطلق فى صورته الحالية، ولكن الحزب مع تمرير القانون مع فترة الـ15 يوم، مؤكداً أنهم مع فكرة وجود قانون ينظم عمل الموظفين المدنيين بمصر، لافتاً إلى أنه من ضمن ملاحظات الحزب على القانون أنه يجب أن يكون معمم على كل الموظفين بالوظائف المدنية وليس فقط على قطاعات معينة.

وتابع أن "وجود كل الوظائف بنظام المسابقات يعتبر مكسب كبير ومعايير شفافه، بالإضافة إلى أن تنظيم الأجور مكسب كبير جداً أن تكون هناك لائحة تنظمها، وأيضاً من مكاسبه ضوابط الوظيفة وكفاءة الموظف بعد الدخول للوظيفة الحكومية".