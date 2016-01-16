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سميح ساويرس: تزاوج المال بالسلطة "مصيبة" وحاولنا إبعاد "نجيب" عن السياسة

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سميح ساويرس: تزاوج المال بالسلطة "مصيبة" وحاولنا إبعاد "نجيب" عن السياسة سميح ساويرس: تزاوج المال بالسلطة "مصيبة" وحاولنا إبعاد "نجيب" عن السياسة
أكد رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، أنه لم يفكر فى سحب استثماراته من فى أى مرحلة، قائلاً :"إحنا مزروعين فى مصر والجدور نازلة لتحت، وكنا قاعدين أيام الاخوان متنحين".

كما أكد "ساويرس" فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "أون تى فى"، ثقته فى قدرة مصر على الاستقرار، مضيفاً: "لدينا قدرة على التعايش والعمل ونأمل فى أوقات أفضل لمصر".

ورفض "ساويرس" تدخل رجال الأعمال فى السياسة، قائلاً أن أخيه نجيب خالف الأسرة عندما قرر دخول عالم السياسة، وجميع أفراد الأسرة حاولوا إقناعه بعدم العمل بالسياسة ولكنه يعشقها.

وقال :"لم نسع لدور سياسى كأسرة فى ظل اقتصادها الكبير، ومينفعش تبقى رجل أعمال بالحجم دة وفى نفس الوقت تكون رجل سياسة..المال الكثير يفسد وكذلك السلطة الكثيرة، أما المال والسلطة معا فمصيبة".


>سميح ساويرس: لا أصلح لرئاسة الوزراء.. ويجب إعدام المرتشين والفاسدين

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مصر 365

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