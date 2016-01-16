من يكسب جولة حفلات الكويت الرويشد ونوال وعبده أم الجسمي وشعيل وأحلام ؟

اشتعلت معركة الحفلات في الكويت مبكراً بين مهرجانين هما الأبرز على الساحة الغنائية الخليجية في الوقت الحالي ، الأول يحمل اسم "هلا فبراير" وهو الأقدم من تنظيم مركز عبد الله الرويشد والذي بدأ منذ العام الفائت تنظيم مهرجان بإسم فبراير الكويت ، تاركا مهرجان هلافبراير إلى اللجنة المنظمة للمهرجان بمشاركة فنانين غالبيتهم من خارج شركة روتانا .

وفي تكرار لسيناريو العام الفائت ، تواصل روتانا ومركز عبدالله الرويشد تقديم حفلات غنائية بمشاركة نجوم روتانا ، وسط منافسة من الجهة المنظمة لمهرجان هلافبراير ، وجاءت الأسماء مثلما إنفردت بها سيدتي مؤخرا من مصادرها الخاصة .

حيث كشفت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان «هلا فبراير 2016» عن انطلاق فعاليات الدورة السابعة عشر للمهرجان خلال الفترة من 28 يناير حتى 24 فبراير الجاري بشراكة مع شركة «ooredoo» الكويت في إطار احتفالات البلاد بمرور عشرة أعوام على تولي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم واحتفالات البلاد بمرور 25 عاماً على التحرير و55 عاماً على استقلال الكويت.

وتضم الاحتفالات «4» حفلات غنائية بمشاركة عدد كبار النجوم من بينهم تامر حسني، و عبادي الجوهر، و فهد الكبيسي، المطرب الجزائري العالمي الشاب خالد، و أصالة، و شما حمدان ، و أحلام، بلبل الخليج نبيل شعيل، وفارس كرم، وشيرين عبدالوهاب، و حسين الجسمي والفنانة هند، وسيكون ختام جدول الحفلات مع حفلة خاصة لمطربين الشباب الكويتي والذي سيتم التصويت عليهم من الجمهور بمشاركة المطرب المغربي سعد المجرد و لم تعلن اللجنة بشكل رسمي عن الجدول واكتفت في المؤتمر الصحفي بالكشف عن أسماء المطربين الذين تأكد مشاركتهم وإتضح حاليا أن أغلبهم من خارج أسوار شركة روتانا .

وقال عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان هلا فبراير 2016 وليد محمد الصقعبي أن المهرجان هذه الدورة سيتواكب مع احتفالات اللجنة الدائمة للاحتفالات بأعياد الكويت والتي ستضيئ الديرة خلال فترة المهرجان وسيتم إقامة حزمة من الفعاليات النوعية ليكون أكبر بانوراما احتفالية على أرض الكويت مما سيضفي جواً من السحر والبهجة والإبهار على الحضور احتفاءً بهذه المناسبات السعيدة التي تحقق آمال وطموحات المواطنين والمقيمين في المهرجان.

من جانبه، أشار المخرج علي حسن إلى أن مهرجان «هلا فبراير 2016» يسعى دوماً من خلال دوراته الـ 17 لنشر الوعي الثقافي من خلال برنامج حافل بالأنشطة التي يترقبها المواطنين والمقيمين وفي مقدمتها 4 أمسيات شعرية تضم أهم شعراء الكويت والخليج والعرب بالإضافة إلى الأمسيات الدينية والتي ستقام على مسرح «هلا فبراير» بصالة التزلج وسيشارك فيها مجموعة من الدعاة ذو الفكر المستنير حيث تم رفع أسماء المشايخ والدعاة إلى لجنة البرامج الدينية في وزارة الإعلام وسوف يتم الإعلان عنهم فور الحصول على موافقة اللجنة، لافتاً إلى أن البرنامج الثقافي سيشهد إطلاق أسبوع ثقافي هو الأول من نوعه خلال الفترة من 14 إلى 17 فبراير بحضور مجموعة من أهل الفكر والعلم والثقافة.

وأشار إلى أن المهرجان سيشهد استخدام أحدث التقنيات الفنية فى عمليات البث والنقل والتصوير لتخرج الحفلات والأمسيات في أفضل صورة.

من جهة أخرى كشفت شركة روتانا بالتعاون مع مركز عبد الله الرويشد عن الاسماء المشاركة في مهرجان فبراير الكويت بشكل مبدئي وتضم القائمة كل من " فنان العرب محمد عبده ، عبد الله الرويشد، رابح صقر ، أصيل أبو بكر سالم ، نوال الكويتية ، اليسا ، وائل كفوري ، ماجد المهندس ، أنغام ، وليد الشامي ، مطرف المطرف، عبد السلام الزايد وشما حمدان وبلقيس احمد فتحي، ومن المتوقع أن تقام الحفلات التي لم يعلن عن موعدها في أحد الفنادق الكبرى لأول مرة خارج مسرح صالة التزلج .

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