كلوب: أعرف قيمة مباراة يونايتد، وجمهور ليفربول ' سمع كلامي '

بهدف محمود عبد المنعم "كهربا"، استعاد الزمالك صدارة جدول الدوري بالفوز على اتحاد الشرطة.

وصعد الزمالك للصدارة برصيد 27 نقطة ليقتسمها مع مصر للمقاصة ولكن فارق الأهداف لصالح بطل دوري الموسم الماضي.

ولكن الزمالك لعب مباراتين أقل من الفريق الفيومي، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ26 نقطة.

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وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل ضم أحمد الشناوي، عمر جابر، علي جبر، أحمد دويدار، محمد عادل جمعة، إبراهيم عبد الخالق، طارق حامد، كهربا، شيكابالا، أحمد حمودي، باسم مرسي.

ولم يشكل فريق الشرطة، صاحب المركز الـ16 في جدول المسابقة، أي خطورة على مرمى الشناوي في الدقائق الأولى التي اتسمت بضغط لفريق المدرب أحمد حسام "ميدو" حتى الدقيقة 15 عندما وصلت عرضية شيكابالا إلى كهربا بعد تشتيت فاشل من مدافع الشرطة ليضعها لاعب إنبي السابق في المرمى بطريقة رائعة.

وبعدها بدقيقة، استغل لاعبو الشرطة وجود لاعبي الزمالك في منتصف ملعبهم بعد الاحتفال بالهدف، ثم بدأوا اللعب دون انتباه لاعبي الزمالك وانفرد خالد سطوحي مدافع الشرطة بمرمى الشناوي وسدد الكرة لكن حارس الزمالك تصدى للكرة.

وبسبب ما حدث، هاجم ميدو حكم المباراة وليد عبد الرازق.

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وفي الدقيقة 33 سدد شيكابالا كرة رائعة من كرة ثابتة تصدى لها عمرو حسام حارس الشرطة بشكل جيد.

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ونال الشناوي إنذارا لإضاعة الوقت قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل الزمالك ضغطه دون خطورة واستمر فريق المدرب فتحي مبروك دون ظهور حقيقي في المناطق الهجومية للزمالك.

ونال محمود كهربا إنذارا في الدقيقة 67 بعد مشادة مع لاعبي الشرطة بسبب عدم إخراج لاعبو الزمالك للكرة لإسعاف لاعب الشرطة محمود بسيوني.

وفي أولى تغييرات الزمالك، شارك أيمن حفني في مكان حمودي في ذات الدقيقة.

كما شارك إبراهيم صلاح في مكان شيكابالا في الدقيقة 75.

ونال محمد عادل جمعة إنذارا في الدقيقة 76 للخشونة.

وخرج باسم مرسي – المستمر في صيام تهديفي منذ نهائي كأس مصر الموسم الماضي- ليشارك في مكانه مصطفى فتحي في الدقيقة 80.

واحتسب حكم المباراة 4 دقائق وقت بدل ضائع أهدر في أولهم مصطفى فتحي كرة سددها فوق مرمى عمرو حسام.

ولم يحدث أي جديد حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء ليحسم عودة الزمالك للصدارة ويستمر الشرطة في المركز الـ16 بـ8 نقاط.

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