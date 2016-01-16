حصرياً بالتسجيل الصوتي لـ"سيدتي نت": تاليا ابنة سيرين عبد النور تغنّي "لو" لإليسا

تهوى تاليا ابنة الفنانة سيرين عبد النور الفن كوالدتها التي ذكرت لنا خلال المقابلة التي أجرتها "سيدتي" معها مؤخراً واحتلت غلاف عددها 1817، أن ابنتها صوتها جميل وتحب الغناء وتحفظ العديد من الأغاني. كما تسألها أحياناً: «متى سنطلّ سوياً على الشاشة؟ أريد أن أرى نفسي على التلفزيون وأنا أغني».

وفي سياق اللقاء نفسه، غنّت تاليا مقطعاً من أغنية "لو" للفنانة إليسا التي تحبها وشاركتها والدتها الغناء في "ديو" جميل بين الأم وابنتها. كما غنّت تاليا أغنية والدتها "عادي". وكانت سيرين سعيدة بابنتها وهي تغنّي. ونبثّ التسجيل الصوتي الذي تطلّ تاليا من خلاله للمرة الأولى إعلامياً. إذ بات من المعروف أن الفنانة سيرين عبد النور لا تنشر صور ابنتها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لأسباب تشرحها في اللقاء الذي أجريناه معها. كما تضمن التسجيل أيضاً حواراً بين سيرين وتاليا عن يومها الدراسي. وأخبرتنا تاليا التي تبلغ من العمر أربع سنوات أنها تحب التمثيل والغناء. وسألنا سيرين:

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بعد امتناعك عن نشر صور ابنتك عدنا ورأيناك تنشرين صوراً لها؟

أنشر صورها ليس مباشرة إنما صور جانبية لها لأن الجمهور يطالبني بأن يعرف أشياء عن تاليا وشكلها. أنا أتمنى أن أضع صورة ابنتي على لوحة كبيرة على الطريق لأنني أفتخر بها. ولكن أفضّل عدم نشر صورها لسبب لمسته مع أطفال فنانات أخريات من تعليقات مؤذية. «السوشيال ميديا» سيف ذو حدين. باستطاعتنا التواصل مع الجمهور الطيب المثقف ولكن هناك نوع ثانٍ من الجمهور المؤذي المختبئ وراء شاشة لكي ينفّس عن عقده التي تتضمّن الغيرة والحسد والأذى والذي يربطني به فقط هذه الشاشة ولا يعرفني شخصياً. حتى بموضوع صور ابنتي التي لا أظهر وجهها أمحو تعليقات قاسية بحقها. أيضاً أبتعد عن نشر صور ابنتي لربما قد يأتي يوم ما وتسألني من قال لك إنني أريد أن أكون مشهورة؟ بالرغم من أن «غرامها» أن تكون مشهورة.

مرة اصطحبتها معي إلى جلسة تصوير غلاف مجلة واعتبرت أن في المكان حديقة تفرح باللهو بها. ولكن عندما كانت ترى الكاميرا تركض لتتصور. أحياناً تسألني: «متى سنطلّ سوياً على الشاشة. أريد أن أرى نفسي على التلفزيون وأنا أغني». تاليا صوتها جميل. وتحب الغناء وتحفظ العديد من الأغاني. ترتّل في الكنيسة وتحفظ أغنيتي «عادي» بأكملها وتغنيها.

من تحب تاليا من الفنانات؟

تحب إليسا كثيراً وتغني أغنياتها. عندما التقت تاليا بإليسا في الأرز سعدت جداً بها وكذلك إليسا.

نشعر أنك أيضاً تحبين إليسا جداً.

أحبها وأنا أحترم جميع الفنانات جداً. أحب نجوى كرم كثيراً وتربطني صداقة بها. أحب بإليسا شخصيتها الواضحة والصريحة. تشبهني في عدّة أمور أنني إذا أحببت هذا الشخص أحبه وكل الناس يعرفون ذلك. وأنا أشكرها من خلال «سيدتي» أنها تحدثت أكثر من مرة عن مسلسلاتي وموهبتي التمثيلية بطريقة رائعة وأنا أيضاً أفتخر بها.

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