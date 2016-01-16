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من هي الشابة التي ستشارك مروان خوري التمثيل في ثلاثية " حنين" ؟

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السبت 16-01-2016 21:44

انتهت الممثلة الشابّة شانتال مهنا من تصوير ثلاثية "حنين" من مسلسل "مدرسة الحب" وهو من إخراج صفوان نعمو ، وإنتاج شركة بلاك تو .
ويضمّ هذا المسلسل نخبة من أبرز النجوم والوجوه الدارميّة التي تشارك في بطولته مثل مروان خوري، أمل بشوشة، باسم مغنية ، مجدي مشموشي إضافة إلى عدد من نجوم الوطن العربي .
وتقدم شانتال التي تميزت بعفويتها وحرفيتها في التمثيل دوراً جديداً تضيفه على مسيرتها التمثيليّة اليانعة لكن الناضجة ، والتي رغم قُصرها إلا أنه كانت مفتاح دخولها إلى قلوب المشاهدين وسمحت بأن تُصبح إسماً متميزاً و بارزاً بين صبايا جيلها ، وكأنّها تنافسهنّ لكنّها في الوقت نفسه تُغرّد وحدها خاصة في مسلسل كفى الذي عرض على شاشة الMTV وفي دور السينما في كندا، حيث أدت من أصعب الأدوار بحرفية عالية، بالإضافة إلى مسلسلات حبيب ميرا، حلو الغرام، و مراهقون اللذين عرضوا على شاشة الMTV.
يذكر أن شانتال كانت ستشارك في مسرحية " بنت الجبل " للأستاذ روميو لحود لكن وبسب تأجيل المسرحية لم تشارك بها لإرتباطات أخرى .

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سيدتي