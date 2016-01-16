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"لشو الزعل" بين وائل جسار وأمال ماهر

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السبت 16-01-2016 22:15

"لشو الزعل"، هو عنوان الأغنية التي سيشارك في إدائها الفنان اللبناني وائل جسار والفنانة المصرية آمال ماهر، بشكل دويتو في برنامج "كوك استديو".

الأغنية باللهجة اللبنانية، وهذه هي المرة الاولى التي تغني فيها أمال ماهر اللهجة اللبنانية، وهي تحمل توقيع الشاعر اللبناني أحمد ماضي كلاماً، وأحمد الحسن لحناً، والتوزيع لـ هادي شرارة.

يشار إلى أن أمال ماهر هي من عشاق صوت وائل جسار، كما أكدت أكثر من مرة، وهي ترى أن إجتماعهما في عمل واحد، تأخر كثيراً، خصوصاً وأنهما قريبان فنياً من بعضهما.

 

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