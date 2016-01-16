نسليهان أتاغول حزينة لرحيل والدها المبكر

توفيّ في المستشفى سائق الحافلة يشار شينر أتاغول (56 عاماً) والد الممثلة الشابة نسليهان أتاغول بطلة مسلسل (فاتح حربية)،وشريكة الممثل بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك ببطولة المسلسل الرومانسي (الحب الأعمى) الذي كان يعيش بمفرده بعد انفصاله عن والدة ابنته نسليهان ،ووجد ملقى في المنزل،وتم طلب سيارة إسعاف قامت بنقله إلى المستشفى ، وكان الذهول والتأثر هما المسيطرين على نسليهان أتاغول في جنازة والدها الراحل يشار،ولولا دعم ومساندة خطيبها الممثل قادر دوغلو بطل مسلسل (فاتح حربية) وعائلته وصديقيهما المقربين الممثل بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك والمغني مراد دالكيليتش لربما انهارت نفسياً حيث كانت شديدة التأثر والعصبية في الجنازة بشهادة جيران وعائلة الأب.

ونشرت صحيفة تركية أقوال عن جيران الأب الذي يعيشون معه في البناء نفسه وصديق قديم له أن العلاقة مقطوعة بين الأب وابنته النجمة الشهيرة نسليهان أتاغول من أربع أو خمس سنوات،وإنها تخجل من مهنة والدها ما جعله يعاني طويلاً من هذا الأمر،لكن أصدقائها نفوا ما نشر وأكدوا إنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة،وأن نسليهان أتاغول معروفة برقة أحاسيسها وحبها لكافة أفراد عائلتها.

وكانت نسليهان أتاغول محظوظة في عام 2015 إثر عقد خطبتها رسمياً من حبيبها الممثل قادر دوغلو،ونجاح الحلقات الأولى من مسلسلها (الحب الأعمى) مع بوراك أوزجيفيت الذي يحقق نسبة مشاهدة عالية في تركيا لكن عام 2016 بدأ بداية سيئة بفقدانها والدها مبكراً بشكل مفاجىء غير متوقع.