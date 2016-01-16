بعد إنكار أحمد عز لطفليه.. زينة ترد:مش عايزة أسمع إسمك

ردت الممثلة زينة على كلمات أحمد عز التي نشرها عبر "فيس بوك" وقال فيما معناه انه رغم حكم المحكمة بأبوته لطفلي زينة إلا إنهما أيضاً ليسوا أولاده مشيراً إلى أنه لم يتزوجها شفهي أو عرفي ولو ليوم واحد.

فقالت زينة على انستجرام:" الحمد لله بشكر القضاء المصري العظيم اللي أظهر الحق الحمد لله ،عاوزة أوضح حاجه علشان الكذب المستمر ،الحكم الحمد لله بيعتمد علي إثبات الزواج وبناء عليه تم إثبات النسب انا كنت ملتزمة الصمت واتعرضت للاشاعات الحقيره وكنت بشوف اللي بيتقال عليا والحقيقة إني كنت واثقه في عدل رينا الحمد لله ".

وأضافت زينة قائلة:"الانتصار ده انتصار مش ليا لوحدي ده للستات كلهم القضيه دي في منها كتير بس قضيتي اتحولت لرأي عام علشان انا مشهورة والطرف التاني برده،نفسي كل ست مظلومه تاخد حقها حتي لو غلطت واتجوزت وأحد عديم الضمير والانسانية و كداب بس كداب حتي في النفس اللي بيتنفسه ،ربنا يكفي كل البنات شر عديمي الرجولة ويكرم كل البنات بناس محترمه تحافظ عليهم وأكيد في ناس محترمة كتير.



يارب يستر كل البنات ويحفظهم.



وتابعت:"ربنا اظهر الحق الحمد لله وأنا عاوزه أعيش وأربي ولادي وأشوف شغلي وأنسي الأيام السوده اللي شفتها من اول الجواز لغاية يوم الحكم،مش عاوزه اسمع اسم ابو أولادي ده تاني ولا حتي حد يغلط فيه علشان مايصحش للاسف علشان ولاده ،وربنا كبير ولسه حسابه عند ربنا الله يكون في عونه بقي ساعة الحساب اللي مافيهاش معجبات.



فرحة الناس بظهور الحق أكتر حاجه حسستني أن الناس معايا أو تحديدا مع الولاد ،مين ممكن يعادي أطفال ويظلمهم غير جاحد شيطان".

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