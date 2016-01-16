مطربة ستار أكاديمي منه هاني: عمري ما أغني وأقول "سيب إيدي"

أعربت مطربة ستار أكاديمي المصرية منة هاني عن إستيائها الشديد من الزج باسمها في أغنية"سيب إيدي" للمغنية رضا الفولي والتي واجهت هذه الأخيرة الحبس بسببها لاحتوائها على إيحاءات جنسية.

تعود التفاصيل إلى خبر تم نشره في إحدى الصحف المصرية مفادة أن منة هاني هي صاحبة الصوت في كليب"سيب إيدي"وتم تداول الخبر على نطاق واسع حتى أن مخرج الكليب نفسه وائل صديقي نفى مؤكداً أن إحدى صديقاته هي من وضعت صوتها على الأغنية وليست منه هاني.

وقالت منة خلال لقاء قصير ببرنامج et بالعربي الذي يعرض على شاشة أم بي سي أن تضررت جداً من الكلام الذي تداول موضحة إنها لا يمكن ابدا أن تغني لفيديو كليب خليع وتقول"سيب إيدي"وأشارت أن الناس في الشارع يتهمونها بأنها هي صاحبة الصوت ويقولون لها:"إزاى نجمة ستار أكاديمي تعمل كده؟! وهو ما لم يحدث نهائيا

وأشارت منة إنها منذ أن نشرت الجريدة الخبر أقامت قضية على رضا الفولي ثم تنازلت عنها لترفع قضية أخرى على الجريدة التى روجت لخبر كاذب ولكن البلاغ تم حفظه فأعادت فتحة من جديد إلا إنه حفظ مرة ثانية ولا تعرف منه السبب في ذلك؟

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