أخبار عاجلة

وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ايناس النجار تحتفل بعقد قرانها

Google+ Print

السبت 16-01-2016 23:39

احتفلت الممثلة التونسية إيناس النجار بعقد قرانها على شاب مصري وهو محمد محفوظ أمس في مسجد الرحمن الرحيم.

وكان على رأس الحضور المخرج محمد النجار وهو الذي تعتبره إيناس والدها الروحي لذا ربطتت اسمها باسمه.

حضر كذلك كل من الفنانين إيساف وسامح يسري وسعد الصغير والموسيقار هاني مهنى وإيهاب توفيق وياسر جلال وعلا رامي ونجلها عمر خورشيد ومروة نصر وشريف باهر وظلت شقيقة العروس المغنية سوار ملازمة لها طيلة الحفل.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي