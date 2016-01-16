ايناس النجار تحتفل بعقد قرانها

احتفلت الممثلة التونسية إيناس النجار بعقد قرانها على شاب مصري وهو محمد محفوظ أمس في مسجد الرحمن الرحيم.

وكان على رأس الحضور المخرج محمد النجار وهو الذي تعتبره إيناس والدها الروحي لذا ربطتت اسمها باسمه.

حضر كذلك كل من الفنانين إيساف وسامح يسري وسعد الصغير والموسيقار هاني مهنى وإيهاب توفيق وياسر جلال وعلا رامي ونجلها عمر خورشيد ومروة نصر وشريف باهر وظلت شقيقة العروس المغنية سوار ملازمة لها طيلة الحفل.

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