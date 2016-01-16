شيرين في حفلها لمريضة سرطان: سأعتمد اللوك الخاص بك قريباً

احيت المطربة شيرين حفلا خيريا بعنوان "The voice against cancer" في فندق فيرمونت هليوبوليس، وهو الحفل الخيري السنوي الذي تقيمه الجمعية الدولية لأورام الثدي والنساء "BGICS" والتي يرؤسها الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمجتمع وتنظيم محمد منير

عبرت شيرين التي ارتدت فستان بسيط مكشوف الظهر عن سعادتها البالغة للمشاركة في الحفل الذي يذهب ريعه لصالح مرضى أورام الثدي، معلنة عن تبرعها لصالح الجمعية، مشيرة إلى أن الجميع يجب أن يُشاركوا بتبرعاتهم أيضاً.

صعدت على المسرح إحدى مريضات سرطان الثدي والتي انتهت من مرحلة العلاج وتم شفاؤها، وقامت بالتقاط صورة فوتوغرافية مع شيرين التي بدورها أشادت بمعنويات الفتاة، وعبرت عن اعجابها الشديد باللوك الخاص بها، مؤكدة أنها تطمح لأن تعتمد نفس اللوك قريباً.

ويهدف هذا الحفل إلى تقديم الدعم المادي والدعم المعنوي لمرضى السرطان ودمجهم داخل مجتمع لا ينظر لمرض السرطان بتلك النظر التشاؤمية المعتادة بسبب ضعف نسب الشفاء، وذلك من خلال شقين الشق العلمي من خلال تعليم شباب الأطباء حيث تتبني الجمعية مسئولية التعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء ودعمهم وتسفيرهم للخارج لدراسة أحدث الأبحاث العالمية والطرق الجديدة للعلاج، بخلاف دعم الجمعية للبحث العلمي عن طريق إنشاء قاعدة بيانات ضخمة لمرضي السرطان، والتي سوف يتم من خلالها تحديد الأفراد الأكثر عرضة واحتمالية للإصابة بالسرطان لوضع آليات تحد من الإصابة بالمرض وبالتالي خفض معدلات الإصابة بالسرطان .

وحضر الحفل الذي قدمته الاعلامية مروة صبري عدد من سيدات المجتمع والمشاهير مثل الاعلامية هبة الاباصيري والممثلة نسرين الامام.

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