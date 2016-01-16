جيهان عبد العظيم تنفصل عن خطيبها بسبب الكذب

أعلنت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم انفصالها عن خطيبها طبيب الأمراض النسائية المصري أيمن عياد و الذي كان قد ارتبطت به في شهر أكتوبر من العام الماضي 2015 .

ولم توضح جيهان أسباب الفراق بينها وبين خطيبها بل اكتفت بالقول " البنت لا تحب الكذب ".

وكانت الفنانة جيهان عبد العظيم قد نالت تكريماً من الأكاديمية الأمريكية العالمية كأفضل فنانة سورية في مصر مؤخراً .

كما شاركت جيهان هذا الموسم بالمسلسل الاجتماعي البوليسي مذنبون أبرياء حيث تجسد فيه دور طبيبة تتآمر مع صاحب المستشفى التي تعمل بها لتوصيل بعض المواد من المستشفى إلى أحد الموزعين الصغار الذين يعملون بتجارة المخدرات ، ثم تدور بينهما قصة حب وينتهي دورها في هذا العمل بمقتلها والمسلسل هو المشاركة السورية الوحيدة لها لغاية الآن . كما اختتمت في العام الماضي تصوير المسلسل المصري " زواج بالإكراه " حيث تؤدي شخصية فتاة لبنانية تأتي مع خالتها التي قامت على تربيتها إلى مصر، لتتعرف هناك على أولاد خالتها وتقع في حب أحدهم وتعمل معه في الشركة.

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