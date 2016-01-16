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سميح ساويرس: لا أصلح لرئاسة الوزراء.. ويجب إعدام المرتشين والفاسدين

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سميح ساويرس: لا أصلح لرئاسة الوزراء.. ويجب إعدام المرتشين والفاسدين سميح ساويرس: لا أصلح لرئاسة الوزراء.. ويجب إعدام المرتشين والفاسدين
شدد رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، على أهمية دور القطاع الخاص، لأنه يتضمن جدول أعمال، والبقاء والترقية فيه تكون للأصلح، بينما القطاع العام "ميئوس منه"، لأنه يعتمد على " اللى ليه ظهر والواسطة ".

وأضاف "ساويرس" فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv: "الرئيس يواجه مشكلة فى إيجاد الكفاءات للمناصب الشاغرة، ويعمل ووزير وغفير ورئيس وكل حاجة".

وحول إمكانية توليه رئاسة الوزراء، قال: "لا أصلح لأننى لست دبلوماسياً فى التعامل، بجانب القيود الموجودة على رئيس والتى تعيقه عن الانطلاق وتحمله وزر وعك آخرين..هناك وزراء لا يعرفون الصلاحيات الممنوحة لهم"، مطالباً بإعدام المرتشين وكل من يسرق أموال الدولة.

كما أبدى استغرابه من وجود بعض الوزراء فى الحكومة الحالية، لأنهم لا يصلحون لهذا المنصب، مؤكداً فى الوقت نفسه أن هناك العديد من الوزراء يعملون بشكل جيد.

وأشاد "ساويرس" برئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، موضحاً: "قطع نفسه فى الشغل وحل العديد من المشاكل وكان يعمل أقصى ما يمكن ولكن لم يكن لديه صلاحيات".

وفيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، أكد رجال الأعمال، أنه كان يجب التجهيز بشكل أفضل لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، حيث أنه عقد رغم عدم حل 80% من مشكلات المستثمرين القادمين، مضيفاً: "لم أذهب للمؤتمر لأن الأمر كان يستدعى أن أكذب أو أمثل او اضحك على الناس، ومصر أظهرت من خلال المؤتمر أنها مكان جاذب للاستثمار، ومن المستحيل أن يأتى احد للاستثمار فى لوجود أكثر من سعر للعملة".

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مصر 365

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