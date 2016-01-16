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دنيا سمير غانم تشكر "اليوم السابع" على "تويتر" بعد تكريمها بالجريدة

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دنيا سمير غانم تشكر "اليوم السابع" على "تويتر" بعد تكريمها بالجريدة دنيا سمير غانم تشكر "اليوم السابع" على "تويتر" بعد تكريمها بالجريدة
شكرت النجمة دنيا سمير غانم جريدة اليوم السابع، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مساء اليوم السبت، بعد تكريم الجريدة لها، لحصول مسلسلها "لهفة" على أفضل مسلسل كوميدى فى شهر رمضان الماضى.

ونشرت دنيا سمير غانم صوراً لها من مقر اليوم السابع، وعلقت عليها قائلة "شكرًا لجريدة اليوم السابع على تكريم اليوم.. وشكرًا للجمهور اختيار لهفة أحسن مسلسل كوميدى".

كان الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، قد كرم كلاً من النجمة دنيا سمير غانم ورجل الأعمال المنتج إيهاب طلعت، والمنتج الشاب هشام جمال، وذلك بعد نجاح مسلسل "لهفة"، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وحاز على المركز الأولى فى العديد من الاستفتاءات، وكان آخرها حصاد العام، والذى أطلقه "اليوم السابع" نهاية العام الماضى.

بالصور.. "اليوم السابع" يكرم دنيا سمير غانم وإيهاب طلعت وهشام جمال بعد نجاح "لهفة"

المنتج هشام جمال يشارك بندوة دنيا سمير غانم وإيهاب طلعت باليوم السابع

"دنيا سمير غانم" تريند على تويتر قبل ساعات من ندوتها فى "اليوم السابع"

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