فيديو| التونسية «نور» تُبهر لجنة «TheVoice Kids» بأغنية لأم كلثوم

كتبت – نانيس البيلي

تخطو على المسرح بثبات وثقة، لاتكاد تقترب من الميكروفون حتى يصدح صوتها عاليًا منشدة «برضاك» لكوكب الشرق «أم كلثوم»، لتستحوذ الطفلة «نور قمر»، صاحبة الـ12 عامًا، على إعجاب حكام برنامج اكتشاف المواهب «TheVoice Kids» بصوتها القوي وعربها المرتكزة، وامكانياتها الكبيرة التي لاتتناسب مع سنها الصغيرة.

وجه طفولي، مفعم بالبراءة، سمراء، جاءت من تونس الخضراء، لتثبت للمدربين الثلاثة «كاظم ونانسي وتامر» وللعالم العربي أن الموهبة الحقيقية لاترتبط بسن معينة، وتؤكد أن البلد التي أخرجت «عُلية» لم تنضب مواهبها بعد.

أغنية «برضاك» التي اختارتها «نور» كانت نفس الأغنية التي نافست بها بطلة «TheVoice» للمواهب الشابة في الموسم الثاني «مروى ناجي» خلال مرحلة »الصوت وبس» قبل أن تعلم أنها ستنال لقب «أحلى صوت»، واختارت الطفلة التونسية الأغنية لنجمتها المفضلة «أم كلثوم» التي تعشقها كما تفضل الأغاني الطربية، حسبما قالت.

اختارت الطفلة التونسية «نور» القيصر «كاظم الساهر» لتنضم إلى فريقة، والذي تنافس في الاستدارة بكرسيه لها مع «نانسي» قبل أن تنتهي من الجملة الأولى للأغنية، وبعد أن حبس المدربين الثلاثة أنفاسهم في انتظار قرار الصغيرة الذين تنافسوا على إغلاائها للانضمام إلى فريقهم.