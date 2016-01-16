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ضبط لحمة مفرومة ولنشون غير صالحين للاستخدام في حملة لمباحث التموين بسوهاج‎

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ضبط لحمة مفرومة ولنشون غير صالحين للاستخدام في حملة لمباحث التموين بسوهاج‎ ضبط لحمة مفرومة ولنشون غير صالحين للاستخدام في حملة لمباحث التموين بسوهاج‎

أرشيفية

تمكن ضباط مباحث بسوهاج من ضبط صاحب محل بقالة، لعرضه كمية من اللحوم المفرومة واللانشون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز المراغة.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج إخطارًا، من العقيد محمد نصحي، مدير إدارة مباحث تموين سوهاج مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق وميرية التموين، من ضبط المتهم «مؤمن.ي.ع»، 35سنة، صاحب محل بقالة، يقيم بمركز المراغة، لحيازته وعرضه سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حيث عثر بحوزته على خمسة كجم لحوم مفرومة، و3 كجم لانشون و 66 علبة زبادي غير صالحة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 728 جنح مركز المراغة لسنة 2016 ، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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