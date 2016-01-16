هل يصيب سرطان الثدى الفتيات الصغار؟

طبيعة سرطان الثدى

سرطان الثدى هو الورم الأخطر فى حياة النساء، ولم يعد يهددهن فقط، بل يهدد الرجال والمراهقات أيضا حسب الإحصائيات ورصد الحالات المنتشرة فى العالم، ولكن هل تصاب الفتيات الصغيرات والمراهقات به؟>الدكتور محمد مغاورى أخصائى الجراحة العامة أوضح أن سرطان الثدى بشكل عام يهدد السيدات اللاتى اقتربن أو تخطين سن اليأس، فأعلى المعدلات تصيب هذه الشريحة بشكل خاص، ولسنوات طويلة كانت محصورة فى هذا النطاق، ولكن لا يمكن أبدا الوثوق فى النشاط السرطانى وارتباطه بسن معين وخاصة هذا النوع من السرطان.

وتابع أخصائى الجراحة حديثه موضحا أن هذا السرطان ترتبط الإصابة به بالتغييرات الهرمونية التى قد تحدث للسيدة فى أى عمر حسب حالتها والكثير من العوامل المرتبطة بها، كالوراثة وغيرها.

سرطان الثدى فى الفتيات قليل الحدوث

>جدير بالذكر أن الدراسات والتجارب المتجددة يوميا أثبتت أن نسبة صغيرة من مريضات هذا النوع من السرطان بالعالم عمرهن أقل من عشرين عاما، وتعد الفتيات اللاتى بلغن فى سن مبكر جدا أكثر عرضة للإصابة به، وأصبح بالفعل يهدد السيدات والفتيات فى أى عمر لأنه يرتبط بشكل مباشر بأى خلل فى الهرمونات، ولا يمكن لسن معين أن يكون فى حماية تامة من الإصابة بالسرطانات بأنواعها.