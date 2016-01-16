بالصور.. جهاز "العاشر من رمضان" ينهى رصف طرق الإسكان الاجتماعى بالمدينة

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن هناك 20 سيارة خط سرفيس من قلب المدينة إلى الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان، مشيرا إلى أنه تم رصف وتجهيز الطرق الشريانية بالمدينة وخاصة مداخل المدينة وطريق بلبيس العاشر، وأيضا مشروع الإسكان الاجتماعى بالحى 15 والحى التاسع.

وأوضح المهندس عادل النجار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأسواق التجارية تم بيعها بالكامل وأصحابها يجهزونها تمهيدا لافتتاحها، وحتى يتم ذلك تم توفير 5 منافذ بيع منتجات وزارة الزراعة جميعها بالإسكان الاجتماعى، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية تساهم مع الدولة فى حل مشكلة الإسكان الاجتماعى من خلال محورين أساسين، الأول خاص بتوفير 36 ألفا و6800 وحدة سكنية فى المدينة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وتم الانتهاء من 8700 وحدة حتى الآن، إضافة إلى توفير أراض عن طريق القرعة .

وأضاف النجار أن الـ36 ألف وحدة سكنية يتم الانتهاء منهم على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى وشملت 8700 وحدة سكنية تم انتهاؤها بالكامل وتشطيبها من الداخل والخارج والمرافق من مياه وصرف صحى وطرق وإنارة ومدارس أغلبها سيعمل بالموسم الدراسى المقبل، أما المرحلة الثانية فتضمنت 66800 وحدة جارى انتهاؤها، أما المرحلة الثالثة فجارى التنفيذ بها مؤكدا أن الوحدات تباع بتكلفتها العادية بدون اضافة فوائد ربحية على الشقق، مؤكدا إلى أن تم تشطيب الوحدة بأفضل الخامات وأرخص من المعروض خارجيا.

وأشار النجار، إلى أنه تم منح صلاحيات رئيس الجهاز إلى رئيس الحى لتسهيل الخدمات فله مقر ثابت ومعه كافة الصلاحيات لحل المشاكل فورا، وعن مشكلة الصيانة للوحدات شدد رئيس الجهاز أن الإنارة ولطرق والصيانة الخارجية بالكامل هى مسئولية الجهاز.



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