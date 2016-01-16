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"صحة الإسكندرية" تضبط كميات مغشوشة من السمن والجبن

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"صحة الإسكندرية" تضبط كميات مغشوشة من السمن والجبن "صحة الإسكندرية" تضبط كميات مغشوشة من السمن والجبن
ضبطت اليوم السبت، إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالإسكندرية، 384 عبوة سمن بقرى طبيعى بمنطقة ميدان الساعة المنتزه بموجب محضر ضبط رقم 2/2016 بعد أن ثبت من الفحص أن العينة مغشوشة طبقا للقانون 10/66 وغير مطابقة للمواصفات القياسية 154/7/2005 لارتفاع رقم البيروكسيد عن الحد المكرر بالمواصفة ولغشها بما لا يقل عن 61.4% زيوت ودهون نباتية.

وقد تحرر محضر جنحة صحية برقم 8/2016 وتم العرض على النيابة العامة، كما تم ضبط 1368 عبوة معجون جبن مطبوخ نباتى الدهن بموجب محضر ضبط رقم 1/2016 بعد أن ثبت من الفحص أن العينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى طبقا للقانون 10/66 وغير مطابقة للمواصفة القياسية 1132/2013 لتغيرها فى الخواص الطبيعية لاحتوائها على عفن ظاهرى (لون أخضر) وعليه تحرر محضر جنحة صحية برقم 7/2016 وتم العرض على النيابة العامة.

وكذلك ضبط 1368 عبوة جبن أبيض نباتى الدهن بالقشدة ضمن محضر الضبط السابق بعد أن ثبت من الفحص أن العينة غير مطابقة للمواصفات القياسية 1546/2011 لاستخدام كلمة قشدة مما يعطى انطباعا خاطئا للمستهلك بأنها طبيعية وعليه تحرر محضر جنحة صحية وتم العرض على النيابة العامة.

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مصر 365