بالصور.. لقاء جماهيرى لمحافظ السويس مع أهالى حى الجناين

عقد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس لقاء جماهيريا مع أهالى قرية كبريت بحى الجناين اليوم، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة السويس للوقوف على المشكلات التى يعانى منها أهالى كبريت.

ودار حوار موسع بين الهياتمى وأهالى القرية حول المشاكل التى تواجه توصيل الصرف الصحى للمناطق المحرومة من الخدمة بقريتى كبريت وجنيفة بعد انتهاء إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بجنيفة ومحطات الرفع للقريتى والخدمات الصحية المتمثلة التى تقدم بالوحدة الصحية للأهالى، بالإضافة إلى العمل على تشغيل المركز الطبى المغلق بالتنسيق مع مديرية الصحة .

وأعطى المحافظ تعليماته لرئيس الحى إعداد تقرير عن جميع المشاكل وعرضا عليه والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لبحث ودراسة هذه المشاكل وإيجاد حلول لها.

وشدد المحافظ على رئيس الحى سرعة حل مشكلة سكان العمارتين المعرضتين للسقوط وإيجاد وحدات سكنية بديلة واتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على السكان.

وقام المحافظ بجولة تفقدية لمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية جنيفة استعدادا لبدء تشغيلها رسميا بطاقة قدرها (8000 ) متراً مكعبا يوميا وتفقد أيضا محطة الرفع بكبريت للاطمئنان على سير العمل بها والانتهاء من العمال الإنشاءات، تمهيدا لدخولها الخدمة بعد افتتاح محطة معالجة الصرف الصحى بجنيفة، والتأكيد على تشغيل محطة الصرف الزراعى بالتنسيق مع الرى وحى الجناين .

وناقش المحافظ مع الأهالى الطرق التى تحتاج للترميم أو الرصف ومشاكل المياه وأراضى وضع اليد ومشكلة التعديات على الأراضى الزراعية والمقابر، مؤكدا على أهمية تطبيق القانون لحماية حقوق الدولة وعمل سور للمقابر لحمايتها .

وقام المحافظ بجولة داخل سوق السبت بكبريت الخواطرة للاطمئنان على الأسعار والمنتجات التى تقدم والمشاكل التى تواجه البائعين ورواد السوق .

حضر اللقاء نشأت البارودى السكرتير العام المساعد للمحافظة المهندس إبراهيم حسن رئيس حى الجناين ومنير كامل مدير عام المتابعة الميدانية ومجدى عبد العال مدير عام التموين والمهندس وعصام محمود رئيس قطاع الصرف الصحى لفرع السويس والدكتور عيد التربانى والحاج محمد ناصر ممثلين للأهالى وعدد كبير من أبناء القرية.



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