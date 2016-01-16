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وزير التخطيط يتوقع عرض برنامج الحكومة على النواب نهاية الشهر الجاري

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وزير التخطيط يتوقع عرض برنامج الحكومة على النواب نهاية الشهر الجاري وزير التخطيط يتوقع عرض برنامج الحكومة على النواب نهاية الشهر الجاري

 

مجلس النواب – أرشيفية

توقع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن تعرض برنامجها على مجلس النواب نهاية الشهر الجاري.

وأوضح العربي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن برنامج الحكومة الوطني سيتضمن الاهتمام بمحدودي الدخل وخطط الحكومة على كافة الأصعدة، من بينها الصعيد الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتعليم والصحة والفقر ومكافحة الغلاء والأسعار، إلى جانب عرض رؤية واضحة لكل قطاع.

وفي سياق منفصل، أشار وزير التخطيط إلى أن التشابكات المالية بين الوزرات المختلفة وصلت إلى 1.1 تريليون جنيه في 30 يونيو 2014، ويجرى حاليا حصرها حتى 30 يونيو 2015، متوقعا أن تكون القيمة قد ارتفعت.

وأوضح العربي أنه تمت تسوية جزء كبير من تلك التشابكات مع شركات الكهرباء والنقل والتوزيع والإنتاج، لافتا إلى أن فض التشابكات يتطلب المزيد من الوقت، نظرا لأن التسويات لها نتائج اقتصادية، وتظهر في الحساب الختامي على أنها خسائر، وكذلك تظهر آثارها في عجز الموازنة والدين العام.

وقال العربي إنه خلال عام 2016، سيتم تسوية كافة مديونيات شركة فاكسيرا للأمصال واللقاح.

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