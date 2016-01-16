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محافظ الوادي الجديد يشهد تجربة تشغيل بئر زراعي بالطاقة الشمسية‎

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محافظ الوادي الجديد يشهد تجربة تشغيل بئر زراعي بالطاقة الشمسية‎ محافظ الوادي الجديد يشهد تجربة تشغيل بئر زراعي بالطاقة الشمسية‎

شهد اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت،  تجربة تشغيل بئر زراعي بنظام الطاقة الشمسية بقرية بولاق، جنوب مركز الخارجة، وقال انه سيبحث مع قطاع الري سبل تعميم تجربة تشغيل الآبار الزراعية بنظام الطاقة الشمسية مع تركيب نظم الري المطور وتعميمها علي الحقول الزراعية، على أن يقوم بسداد قيمة هذه الشبكات المزارع علي اقساط تصل إلى 20 عاما.

كانت قد شهدت قرية بولاق جنوب واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ أول تجربة لتشغيل بئر زراعي بالطاقة  الشمسية، من جانبه قال وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، المهندس محمد مصطفي، إن الوزارة بدأت تنفيذ  تجربة تشغيل 4 آبار بالطاقة الشمسية بمركز الفرافرة  خلال الفترة القليلة الماضية  لعدم وجود الكهرباء الموحدة بالمركز، تمهيدًا لتطبيق التجربة في حالة نجاحها على عدد من الآبار بمنطقة درب الأربعين كمرحلة أولى من خطة وزارة الري لرفع كفاءة آبار الري بالمحافظة.

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