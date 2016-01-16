اللبان بالنعناع والشيكولاتة الداكنة وألعاب الفيديو وسائل طبيعية لتحسين الذاكرة

كثير ما نشعر بالنسيان وضعف الذاكرة والقدرة على التركيز، وقد ننسى أمورا مهمة أو نقع فى بعض المشكلات التى تحتاج للتركيز فى حلها، وقد يكون علاج هذه الحالة سهلا ولا يحتاج لأدوية.

ويوضح الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندى بعض النصائح البسيطة التى تساعد على تعزيز الذاكرتك و القدرة العقلية:

1-خذ قسطا من الراحة

2- تناول الشيكولاتة الداكنة

3-مضغ اللبان

4-تعلم الغناء

5- ممارسة ألعاب الفيديو

>بحسب التقرير فمن الضرورى أخذ قسط من الراحة والتركيز على شىء آخر، عندما لا تكون قادرا على الوصول لحل فى أمر ما يشغل تفكيرك، بل هناك فكرة جيدة لتعزيز قدرتك العقلية، فمن الأفضل إبعاد نفسك عن جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول والخروج لاستنشاق بعض الهواء النقى.>بدلا من تناول الشيكولاتة العادية، من الأفضل تناول بعض من الشيكولاتة الداكنة التى تحتوى على مركبات الفلافونويد، حيث إنها تعد من المواد الكيميائية التى تعمل على خلق خلايا عصبية جديدة فى الدماغ وتحسين القدرة على التذكر، وزيادة تدفق الدم للدماغ.>يقول الخبراء إن مضغ اللبان، لا يساعد فقط فى الحد من تكوين البكتيريا وتحسين عضلات الفك، لكنه يجعلك تشعر باليقظة أكثر، وثبت أن اللبان بنكهة النعناع يقلل من مشاعر التعب ويحسن الذاكرة.>وأشار التقرير إلى ارتباط الموسيقى بمجموعة من المزايا، فتعلم طريقة العزف على آلة موسيقية، أو حتى التدريب على الغناء يعتبر تحديا لعقلك مما يزيد من نشاطه.>وأثبتت الدراسات أن ألعاب الفيديو من التدريبات المهمة للعقل وتساعد على تحسين الذاكرة، واليقظة والقدرة على إنجاز المهام بسرعة أكبر.